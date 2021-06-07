Auschwitz kahramanı ve Kızıl Ordu askeri David Dushman hayatını kaybetti

1945'te Auschwitz'deki Nazi ölüm kampının kurtarılmasına katılan ve hayatta kalan son asker David Dushman 98 yaşında yaşamını yitirdi. Dushman’ın Almanya’nın Münih şehrindeki bir klinikte cuma gecesi hayatını kaybettiği duyuruldu.



Özgürleştirici bir “Auschwitz kahramanı” olarak tanınan Dushman, 27 Ocak 1945'te Nazi işgali altındaki Polonya'daki Auschwitz toplama kampının elektrikli çitini biçmek için T-34 Sovyet tankını kullandı ve ölüm kampındaki mahkumların serbest bırakılmasına yardımcı oldu.

"HER YERDE İSKELETLER GÖRDÜK"

Aynı zamanda uluslararası bir eskrimci olan Kızıl Ordu askeri 2015 yılında Sueddeutsche gazetesine verdiği röportajda o günü anlatırken, “Auschwitz hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Ama her yerde iskeletler gördük. Mahkumlar, kışladan sendeleyerek çıktılar, oturdular ve ölülerin arasında uzandılar. Korkunçtu. Tüm konserve yiyeceklerimizi onlara verdik ve hemen faşistleri avlamaya başladık” ifadelerini kullanmıştı.

Bununla birlikte Dushman, savaşın bitiminden sonra kamptaki vahşetin boyutunu öğrendiğini söyledi.

BİR MİLYONDAN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ



Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudi'den bir milyondan fazlası Auschwitz-Birkenau'da bulunuyordu, çoğu Yahudi kötü şöhretli gaz odalarında, eşcinseller, Romanlar ve Sovyet savaş esirleri de dahil olmak üzere on binlerce kişiyle birlikte öldürüldü.



Dushman, tümeninde savaştan sağ kurtulan 69 askerden biriydi, ancak ciddi şekilde yaralandı. Bununla birlikte, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada, onun Sovyetler Birliği'ndeki en iyi eskrimci ve daha sonra dünyanın en büyük eskrim antrenörlerinden biri olmaya devam ettiği belirtildi.



"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

IOC’nin Alman başkanı Thomas Bach, Dushman'ın ölümüyle ilgili üzüntüyü dile getirerek, "1970'te tanıştığımızda, Dushman'ın İkinci Dünya Savaşı ve Auschwitz ile kişisel deneyimine ve Yahudi kökenli bir adam olmasına rağmen bana hemen dostluk gösterdi. Bu o kadar derin bir insani jestti ki asla unutmayacağım" dedi.



Diğer taraftan Bach, dört yıl öncesine kadar Dushman’ın neredeyse her gün eskrim kulübüne ders vermek için gittiğini söyledi.

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