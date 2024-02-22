Avam Kamarası'nda Gazze krizi: Kaos sonrası "acil ateşkese" onay

İngiltere'de milletvekillerinin Gazze'de ateşkes tefklifi oylamasında kriz çıktı.

Avam Kamarası daha sonra İşçi Partisi'nin "acil insani ateşkes" şeklinde sunduğu önergeyi kabul etti.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) Gazze'de "acil ateşkes" adıyla sunduğu önerge, Avam Kamarası'nda tartışılmaya başlandı.

Ana muhalefet İşçi Partisi, önergenin "acil insani ateşkes" şeklinde görüşülmesini teklif etti.

İktidardaki Muhafazakar Parti ise bu teklifi "acil insani ara" adıyla tartışmak istedi.

Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, hem İşçi Partisi'nin hem de hükümetin değişiklik önergesini tartışmaya açma kararı alınca, parlamento prosedüründen saptığı gerekçesiyle tepkilerin odağına yerleşti.

MECLİS BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Önergenin yapılan değişikliklerle görüşülecek olmasına tüm partiler farklı nedenlerle tepki gösterdi.



İktidar partisi, "Muhalefet Günü" adı verilen günde yalnızca iktidarın yaptığı değişikliklerin görüşülmesi gerektiğine işaret ederken, İskoç Ulusal Partisi ise ilk oylamanın kendi önergesi üzerinde yapılması gerektiğini söyledi.



Hoyle'un, ilk görüşmenin İşçi Partisinin değişiklik yaptığı SNP önergesi üzerinde yapılacağını açıklaması üzerine Muhafazakar Parti ve SNP milletvekilleri Avam Kamarasını terk etti.



Muhafazakar Parti'nin gizli oylama yapılması talebi ise oylamayla reddedildi.



Hoyle, tepkilerin ardından meclisten özür diledi.