Afrika ülkesi Zambiya yükselen şarbon riski nedeniyle tartışılan bir karara imza attı. Yetkililer şarbonla mücadele edilmesi için Luangwa Nehri'nin etrafında yaşayan su aygırlarının öldürülmesi için izin verdi.



Şarbona duyarlı olan su aygırlarının öldürülmesiyle hastalığın yayılma hızının azalması hedefleniyor. Yerel halkın su aygırı etini yediği bu nedenle şarbonun insanlara geçtiği belirtiliyor.

Beş yıl sürecek öldürme izniyle her yıl 250 su aygırının öldürülmesi hedefleniyor.



SU AYGIRI ÖLDÜRME TURİZMİ



Hayvan hakları savunucuları yetkililerin bu uygulamasını şiddetle eleştiriyor. Ancak turizm şirketleri bu yeni uygulamayı şimdiden kara dönüşmenin peşinde.

Ülkenin önce gelen turizm şirketlerinden biri müşterilerine beş su aygırı öldürmeli tatil paketi sunmaya başladı.

Şirket reklamında beş su aygırı öldürmek isteyenlerin 10 bin 500 dolar ödemesini istiyor. Avcılara su aygırlarının dişlerini saklama hakkı da tanınıyor.

Zambiya hükümeti benzer bir uygulamaya 2016 yılında da geçmek istemişti. Ancak hayvan hakları ve doğa savunucularının baskısı nedeniyle yetkililer geri adım atmak zorunda kalmıştı.