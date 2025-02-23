Avcılar'da kardan gelin hırsızlığı: "Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik"

Avcılar'da bir kuaför kardan adam yerine kardan gelin yaptı. Kuaför bahçesinde bulunan kardan gelin, akşam saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir grup tarafından çalındı. İş yeri sahibi Bekir Gök ise, "Söyleyecek birşey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah" diye konuştu.

Avcılar'da kardan gelin hırsızlığı: "Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik"

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Üniversite Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaför Bekir Gök, yağışı sonrası işyerinin önüne kardan adam yerine kardan gelin yaptı. Görenleri gülümseten kardan gelinin plastik gövdesi akşam saatlerinde bir grup tarafından çalındı; kuaför bahçesinde kalan kardan gelinin diğer kısımları ise grup üyeleri tarafından tekmelendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da kardan gelin hırsızlığı: "Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik" - 1

"YAZIK GÜNAH"

İş yeri sahibi Bekir Gök, “Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu. Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek birşey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah" diye konuştu

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