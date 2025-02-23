Avcılar'da kardan gelin hırsızlığı: "Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik"

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Üniversite Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaför Bekir Gök, kar yağışı sonrası işyerinin önüne kardan adam yerine kardan gelin yaptı. Görenleri gülümseten kardan gelinin plastik gövdesi akşam saatlerinde bir grup tarafından çalındı; kuaför bahçesinde kalan kardan gelinin diğer kısımları ise grup üyeleri tarafından tekmelendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"YAZIK GÜNAH"



İş yeri sahibi Bekir Gök, “Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir kar topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu. Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek birşey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah" diye konuştu