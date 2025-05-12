AVM kül olmuştu: Polonya’dan Rusya’ya kundaklama suçlaması

Polonya, 2024 yılında başkent Varşova’da bir alışveriş merkezini neredeyse tamamen kül eden büyük yangından Rusya istihbarat servislerini sorumlu tuttu.



BBC’nin aktardığına göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, Polonya’nın Marywilska alışveriş merkezindeki yangının Rusya özel servisleri tarafından emri verilmiş olan bir kundaklamadan kaynaklandığını “kati olarak” bildiğini söyledi.

Sorumlulardan bazılarının halihazırda gözaltında olduğu bilgisini veren Başbakan Tusk, olaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin de tespit edildiğini ve bulunmaları için çalışma başlatıldığını açıkladı. Rusya ise iddialar hakkında henüz bir yorum yapmadı.



SORUŞTURMA 1 YIL SÜRDÜ



Mayıs 2024’te yaşanan yangında AVM’de bulunan bin 400 küçük işletme yanmıştı. Çalışanların büyük bir kısmı Varşova’daki Vietnamlılardı.



Polonya yangınla ilgili olarak bir yıl süren bir soruşturma yürüttü. Soruşturmanın sonunda yangının Rusya’daki ismi verilmeyen bir kişi tarafından organize edildiği ileri sürüldü.



Konuya ilişkin ortak bir açıklama yapan Polonya adalet ve içişleri bakanları, gözaltındaki şüphelilerin eylemlerinin "Rusya Federasyonu’nda ikamet eden belirli bir kişi tarafından organize ve idare edildiğini” söyledi. İki bakan, “bazı faillerin şaşırtmaca eylemlerinde bulunduğu” Litvanya ile işbirliği içinde olduklarını bildirdi.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE “SABOTAJ” SUÇLAMALARI



Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Polonya Rusya istihbarat servisleri adına sabotaj eylemlerinde bulunmakla suçladığı çok sayıda kişiyi gözaltına alıp atılı suçlardan mahkum etti.



Polonya makamları, bu saldırıların Moskova yönetiminin yürüttüğünü iddia ettiği “hibrit bir savaşın” parçası olduğunu savunuyor. Rusya ise NATO ülkelerinin de dile getirdiği "Avrupa'da sabotaj" iddialarını reddediyor.

