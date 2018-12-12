Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Mübarek'in AB Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB Konseyi'nin Mısır devlet fonlarının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle devrik lider Mübarek'in AB ülkelerindeki mal varlığının dondurulması yönündeki kararının geçerli olduğuna hükmetti.

AB Konseyi, Mısır'da 2011'deki devrimin ardından Mübarek ve ailesinin Avrupa'daki tüm fonlarının ve mali kaynaklarının dondurulmasına karar vermişti.

Mübarek, söz konusu kararın 2017 ve 2018'de yenilenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Lüksemburg mahkemesine başvurmuştu.