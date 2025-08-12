Avrupa alev alev yanıyor: Bir yanda kuraklık, bir yanda aşırı sıcak

Aşırı sıcakların ve kuraklığın devam ettiği Avrupa da alev alev yanıyor.



İspanya'da alevlerle mücadele günlerdir devam ediyor.



Başkent Madrid'e yakın Tres Cantos ormanlarında çıkan yangın şehre yaklaştı. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan sert rüzgar ve 40 derecelik sıcak hava alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor.



Bazı itfaiyeciler yaralanırken, binden fazla kişi tahliye edildi.



İber Yarımadası'nda hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşması beklenirken Sevilla bölgesi için de kırmızı alarm verildi.

PORTEKİZ

İspanya'nın komşusu Portekiz'de de 10 noktada devam eden yangınlara 2 binden fazla itfayeci müdahale ediyor.



Hafta sonun boyunca dört yangın çıkardığı tespit edilen 50 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

İTALYA

İtalya'nın Napoli şehri yakınında çıkan yangınla mücadele sürüyor.

Vezüv Yanardağı çevresinde tahliye emri verildi. Çalışmalara yangın söndürme uçakları ve helikopterler de destek veriyor.

24 SAATTE 40 YANGIN ÇIKTI

Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk'ta da devam eden yangınlara yüzlerce itfaiyeci müdahale ediyor. Arnavutluk'ta son 24 saatte 40 noktada yangın çıktı.

Askerlerin de katıldığı çalışmalarda yaklaşık 30 kadar orman yangının söndürüldüğü açıklandı.

Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da da çok sayıda noktada yangın mücadelesi devam ediyor.