Avrupa alevler ve aşırı sıcakla boğuşuyor

Avrupa'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.



Komşu Yunanistan'da 150'den fazla noktada çıkan yangınlar sürüyor.



Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.



5 binden fazla itfaiyeci alevleri kontrol altına almak için seferber olurken; onlarca yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor



Alevler, yerleşim yerlerine ulaştı, Zakintos adası ve Ahaya'dan toplu tahliyeler başladı.



Sakız Adası'nda mahsur kalanlar, botlarla tahliye edildi.



4 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



İspanya'da ise meteoroloji, sıcaklıkların 44 dereceyi bulabileceğini açıkladı.



Başkent Madrid'deki yangın kontrol altına alındı.



Ancak bir at biniciliği merkezi çalışanının, atları kurtarmaya çalıştığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi.



İspanya'nın kuzeybatısındaki Kastilya ve Leon bölgelerinden 4 binden fazla kişi tahliye edildi.



30'dan fazla noktada yangın çıktığı açıkladı.



Alevlerle mücadele için ordu da devreye girdi. Binden fazla asker görevlendirildi.



Portekiz'de de iki yangın hala devam ediyor. Bin 300'den fazla itfaiyeci yangın söndürme çalışmalarına katıldı. 14'den fazla uçak da itfaiyecilere destek veriyor.



Bazı uçakların arızalanması sonucu Fas destek amaçlı 2 yangın söndürme uçağı gönderdi.



BİR ÇOCUK SICAKTAN ÖLDÜ



Karadağ'daki yangınlarda su tankının devrilmesi sonucu bir asker öldü.



İtalya'da da sıcak çarpması nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.

4 yaşındaki çocuk başkent Roma'da bir aracın içerisinde baygın bulundu.

Hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.



Fransa'nın da neredeyse 4'te 3'ü yüksek sıcaklık nedeniyle alarmda.



Başkent Paris'te sıcaklık 36 dereceyi aştı.



Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin hastanelerin birkaç hafta içerisinde beklenen yeni sıcak hava dalgasına hazır olduğunu duyurdu.