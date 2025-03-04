"Avrupa, ABD'siz ayakta kalabilir mi?" Avrupa Üniversitesi'nden Tocci, gerilimli süreci NTV'ye anlattı

İkinci dünya savaşı sonrasına dayanan ABD ile Avrupa ilişkileri darbe üstüne darbe aldı.

Önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih’te Güvenlik Konferansında Avrupa’yı azarlaması, ardından da ABD’nin, Avrupa ve Ukrayna’yı davet etmeden Rusya ile görüşerek ikili ilişkileri normalleştirme adımı atması şok dalgaları yarattı.

Avrupalı yetkililer ise Amerika’dan bağımsızlıklarını kazanma vaktinin geldiğini artık daha yüksek sesla ifade ediyor. Peki Transatlantik ittifakının sonuna mı geliyoruz? Ve ABD kıtaya desteğini çekmeye hazırlanırken Avrupalılar kendi güvenliklerinin sorumluluğunu üstlenebilir mi?

Trump’ın Ukrayna politikasını ani bir şekilde değiştirmesinin ardından, Avrupa’nın Amerika’dan artık bağımsızlığını kazanması gerektiğine dair çağrılar arttı. Peki, Avrupa ABD’siz hayatta kalabilir mi?



Dünyanın en zengin, müferreh 27 ülkesinden oluşan bir Avrupa Birliği’nden bahsediyoruz, böyle bir durumda elbette Amerika olmadan hayatta rahatlıkla kalabiliriz. Ancak tarihe ve şuanki realiteye baktığımızda ise, son yüzyılın büyük bir çoğunluğunda askeri olarak Amerika’ya dayanan bir Avrupa görüyoruz. Amerika’ya olan bu bağımlılık sadece fiziksel ve maddi imkanlar olara değil, Avrupa Amerika’ya olan psikolojik olarak da bir bağımlılığı var. Bugün çoğu Avrupa ülkesi liderine “ABD olmadan kendimizi koruyabilir miyiz?” diye sorsanız, alacağınız cevap yüzde yüz “hayır” olacaktır. Elbette biz Avrupalılar da olarak Amerika gibi büyük bir gücün desteğini yanımızda hissederek yaşamlarımızı sürdürmeyi çok isteriz. Ama bir sabah Amerika’ya eskisi gibi güvenip ve dayanmaycağımız gerçeğine uyandık. Onun için hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlık yapmamız gereken şey, dünyanın en zengin 27 ülkesi olarak artık Amerika olmadan kendi başımızın çaresine bakmak olmalı.



Avrupa Birliği ekonomik olarak kendi kendine yetebilen büyük bir güç. Ancak güvenliği söz konusu olduğunda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Peki Avrupa Amerika olmadan kendini nasıl güvende hissedebilir?



Bunu aşmanın tek yolu güvenlik alanında daha fazla yatırım yapmalarından geçiyor. Şu an halihazırda Avrupa ülkeleri, gayri safi milli hasılalarının yüzde 2’sini güvenlik alanındaki harcamalara ayırıyor. Bunu önümüzdeki zamanda daha da artırabilirlerse, hatrı sayılır bir askeri yeterliliğe ulaşacaklarını düşünüyorum. Tabi konu sadece ne kadar askeri güce sahip olmakta değil, bu askeri gücün ne şekilde kullanılacağına dair Avrupa ülkeleri arasında yepyeni bir iletişim ve koordinasyon sisteminin kurulmasını gerektirecektir. Ve daha da önemlisi, güvenlik konusunda herşeyi Avrupa ülkeleri olarak tek başımıza yapmak durumunda değiliz. Amerika artık NATO’dan yüz çevirmiş olabilir. Ama Türkiye, Kanada, Norveç ve İngiltere gibi hala NATO’nun müttefiği olan bize destek olacak, Avrupa’nın güvende olmasını önemseyen ve destekleyen ülkeler var.

