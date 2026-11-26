Avrupa Birliği 2 trilyon euroluk bütçe görüşmelerine başlıyor
26.11.2026 08:50
Avrupa Birliği liderleri, 2028-2034 dönemi bütçesi ile Ukrayna'ya sağlanacak ek finansmanı görüşmek üzere Brüksel'de iki günlük zirvede bir araya geliyor.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçe ile Ukrayna'ya sağlanacak ek mali desteği görüşmek üzere Brüksel'de iki gün sürecek zirvede bir araya geliyor.
AB Komisyonunun geçen yıl sunduğu 2 trilyon euroluk harcama planına üye başkentlerin çoğu karşı çıkarken, liderler 2026 yılının büyük bölümünde bütçenin büyüklüğü konusunda uzlaşamadı.
Brüksel yönetimi, gelecek yıl Fransa'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde yapılacak seçimler öncesinde aralık ayına kadar anlaşma sağlamayı hedefliyor.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bütçe düğümünün çözümünü 27 üye ülkenin tamamının Ukrayna'ya mali destek vermesi şartına bağlaması ise müzakereleri zorlaştırdı.
Üye ülkelerden Ukrayna'nın 2027 sonuna kadar finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla önerilen 45 milyar euro (49 milyar dolar) tutarındaki ek krediye destek vermeleri isteniyor.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, görüş ayrılıklarını gidermek için bütçe taslağında 204 milyar euro kesinti yapılmasını ve dijital şirketlerden alınacak vergiyle gelir yaratılmasını önerdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün yaptığı açıklamada, 2027 öncesinde anlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerden çekilebileceğini bildirdi.
Macron'un uyarısı, anketlerde önde giden aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in Fransa'nın AB bütçesine katkısını azaltma vaadi nedeniyle birliğin gelecek yıl yeni bir müzakere tablosuyla karşılaşması ihtimalini gündeme getirdi.
Adı açıklanmayan bir AB diplomatı, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, aralık ayı sonunda nihai bir liderler toplantısının planlandığını belirterek bu zirveden uzlaşı beklemenin erken olacağını kaydetti ve "Bu zirve başarısız olmak üzere tasarlandı" dedi.
Alman hükümetinden bir yetkili ise "Hafta sonuna kadar en azından bazı başlıklarda yakınlaşma sağlanmasını umuyoruz" diyerek daha iyimser konuştu.
AB Komisyonunun geçen yıl sunduğu 2 trilyon euroluk harcama planına üye başkentlerin çoğu karşı çıkarken, liderler 2026 yılının büyük bölümünde bütçenin büyüklüğü konusunda uzlaşamadı.
MERZ'İN UKRAYNA ŞARTI ÜÇ ÜLKEDEN TEPKİ ÇEKTİ
Tutumlu ülkeler grubuna öncülük eden Almanya Başbakanı Merz, mevcut bütçe büyüklüğünün hala "çok yüksek" olduğunu savunarak kendi koşullarını öne sürdü.
Merz'in bütçe anlaşmasını istisnasız tüm üyelerin Ukrayna'nın finansmanına katılması şartına bağlaması Çekya ve Slovakya yönetimlerinin tepkisini çekti.
Geçen yıl benzer bir kredinin dışında kalmayı seçen Çekya, Macaristan ve Slovakya, geçen hafta önerilen 45 milyar euroluk pakete de katılmak istemiyor.
Kremlin ile yakın ilişkiler yürüten Slovakya Başbakanı Robert Fico Almanya'yı "şantaj" yapmakla suçlarken, Çekya Başbakanı Andrej Babis Merz'in sözlerini reddetti.
Tutumlu ülkeler grubuna öncülük eden Almanya Başbakanı Merz, mevcut bütçe büyüklüğünün hala "çok yüksek" olduğunu savunarak kendi koşullarını öne sürdü.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar da AB bütçesi ile Ukrayna'ya verilecek paranın birbirine bağlanmasının "iyi bir yaklaşım olmadığını" söyledi.
Bazı üye ülkeler Merz'in şartının isteksiz başkentleri ikna etmek yerine Ukrayna finansmanına yönelik muhalefeti pekiştireceğinden endişe duyuyor.
İkinci bir AB diplomatı ise Ukrayna desteği ile bütçenin birbirine bağlanmasının "normal" olduğunu belirterek iki başlıktan biri çözülmeden diğerinde karar beklenmemesi gerektiğini savundu.
MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI İÇİN İSPANYOL ADAY ÖNE ÇIKIYOR
Zirvenin gündeminde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yerine geçecek ismin belirlenmesi de yer alıyor.
Euro Bölgesi liderlerinin ECB başkanlığı için eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot yerine Uluslararası Ödemeler Bankası Başkanı İspanyol aday Pablo Hernandez de Cos'u desteklemesi öngörülüyor.
Liderlerin bankadaki diğer iki üst düzey görev için ise Fransız Laurence Boone ve Alman Marcus Brunnermeier'in arkasında durması bekleniyor.