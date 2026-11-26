Avrupa Birliği (AB) liderleri, 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçe ile Ukrayna 'ya sağlanacak ek mali desteği görüşmek üzere Brüksel'de iki gün sürecek zirvede bir araya geliyor.

AB Komisyonunun geçen yıl sunduğu 2 trilyon euroluk harcama planına üye başkentlerin çoğu karşı çıkarken, liderler 2026 yılının büyük bölümünde bütçenin büyüklüğü konusunda uzlaşamadı.

Brüksel yönetimi, gelecek yıl Fransa'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde yapılacak seçimler öncesinde aralık ayına kadar anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bütçe düğümünün çözümünü 27 üye ülkenin tamamının Ukrayna'ya mali destek vermesi şartına bağlaması ise müzakereleri zorlaştırdı.

Üye ülkelerden Ukrayna'nın 2027 sonuna kadar finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla önerilen 45 milyar euro (49 milyar dolar) tutarındaki ek krediye destek vermeleri isteniyor.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, görüş ayrılıklarını gidermek için bütçe taslağında 204 milyar euro kesinti yapılmasını ve dijital şirketlerden alınacak vergiyle gelir yaratılmasını önerdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün yaptığı açıklamada, 2027 öncesinde anlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerden çekilebileceğini bildirdi.

Macron'un uyarısı, anketlerde önde giden aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in Fransa'nın AB bütçesine katkısını azaltma vaadi nedeniyle birliğin gelecek yıl yeni bir müzakere tablosuyla karşılaşması ihtimalini gündeme getirdi.

Adı açıklanmayan bir AB diplomatı, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, aralık ayı sonunda nihai bir liderler toplantısının planlandığını belirterek bu zirveden uzlaşı beklemenin erken olacağını kaydetti ve "Bu zirve başarısız olmak üzere tasarlandı" dedi.

Alman hükümetinden bir yetkili ise "Hafta sonuna kadar en azından bazı başlıklarda yakınlaşma sağlanmasını umuyoruz" diyerek daha iyimser konuştu.