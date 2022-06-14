Avrupa Birliği (AB), 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alacak

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere gönderilmek üzere 110 bin doz maymun çiçeği aşısı satın alacak. AB ülkelerinde şu anda yaklaşık 900 maymun çiçeği vakası bulunuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 11:56

Avrupa Birliği (AB), 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alacak

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AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB sağlık bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısına girerken açıklama yaptı.

110 bin doz maymun çiçeği aşısı alımı için anlaşmayı bugün imzalayacağını aktaran Kyriakides, üye ülkelere ilk teslimatların haziran sonunda başlayacağını bildirdi.

DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK 1400 VAKA VAR

Kyriakides, şu an için AB ülkelerinde 900 civarında maymun çiçeği vakası tespit edildiğini, dünya genelinde ise vaka sayısının yaklaşık 1400 olduğunu kaydetti.

AB ülkelerinde 900 civarında maymun çiçeği vakası tespit edildi. AB ülkelerinde 900 civarında maymun çiçeği vakası tespit edildi.

AB sağlık bakanları toplantısında Covid-19 salgınındaki durumu da ele alacaklarını söyleyen Kyriakides, gelecek sonbahar ve kış için stratejileri görüşeceklerini, üye ülkelerin varyantlara uyarlanmış yeterli miktarda aşıya sahip olmalarına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini söyledi.

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