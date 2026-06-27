Avrupa Birliği binasında klima krizi
27.06.2026 15:00
Son Güncelleme: 27.06.2026 15:00
Avrupa Birliği Merkezinde klimalar hiyerarşik olarak kısıtlandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Brüksel’deki merkez binasında kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlarda klima "aşırı yüklenme" gerekçesiyle kapatıldı. Bu adım, tartışmalara yol açtı.
AB'nin Brüksel’deki merkez binasında, aşırı yüklenme gerekçesiyle kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlardaki klima sistemi devre dışı bırakıldı. Bu sırada AB Komisyonu üyeleri ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu üst katlarda klimaların çalıştırılmaya devam etmesi eleştirildi.
Komisyon bu hafta başında personeline, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, düzenli su içilmesi ve işe daha erken başlanması gibi tavsiyeler içeren bir rehber yayımladı.
Ancak POLITICO’nun Brussels Playbook bülteni tarafından görülen kurum içi yazışmalara göre bu tavsiyeler, aralarında DG AGRI'nin (Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü) de bulunduğu, klima sistemi olmayan binalarda çalışan personellerini öfkelendirdi.
Alt katlardaki ofislerde klimalar kapatıldı.
AB'NİN MERKEZİNDE SINIFSAL KLİMA KRİZİ “FEODALİZM” ELEŞTİRİLERİNE YOL AÇTI
POLITICO’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen, binanın alt katlarında görev yapan bir AB Komisyonu yetkilisi, Komisyon üyelerinin bulunduğu üst katlarda klima sisteminin çalışmaya devam ettiğini belirterek uygulamayı, "Sanki feodalizm gibi." sözleriyle eleştirdi.
Habere göre, bir başka AB Komisyonu yetkilisi de uygulamayı "utanç verici" olarak nitelendirirken, 8’inci katta görev yapan üçüncü bir çalışan ise klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığının 25,7 derece olduğunu söyledi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in odasının binanın en üst katında olduğu öğrenildi.
ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN OFİSLERİNDEKİ KLİMALAR KAPATILMADI
13 katlı binada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in makamı 13’üncü katta bulunurken, 26 AB Komisyonu üyesiyle genel müdürler ve diğer üst düzey yetkililerin ofislerinin büyük bölümü 8’inci ve üzerindeki katlarda yer alıyor.
Avrupa Birliği kurumlarının ana binalarına da ev sahipliği yapan Belçika'da dün 2026'nın en yüksek sıcaklıkları kaydedilmiş, Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Uccle şehrindeki resmi ölçüm istasyonunda hava sıcaklığının 35,3 dereceye çıktığını bildirmişti.