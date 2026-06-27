Avrupa Birliği binasında klima krizi

AB 'nin Brüksel’deki merkez binasında, aşırı yüklenme gerekçesiyle kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlardaki klima sistemi devre dışı bırakıldı. Bu sırada AB Komisyonu üyeleri ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu üst katlarda klimaların çalıştırılmaya devam etmesi eleştirildi.



Komisyon bu hafta başında personeline, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, düzenli su içilmesi ve işe daha erken başlanması gibi tavsiyeler içeren bir rehber yayımladı.

Ancak POLITICO’nun Brussels Playbook bülteni tarafından görülen kurum içi yazışmalara göre bu tavsiyeler, aralarında DG AGRI'nin (Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü) de bulunduğu, klima sistemi olmayan binalarda çalışan personellerini öfkelendirdi.