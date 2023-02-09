Avrupa Birliği, depremler nedeniyle şimdiye kadarki en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürütüyor

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısında Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla şimdiye kadarki en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürüttüğünü duyurdu. AB,  yoğunluk Türkiye’de olmak üzere 20 üye ülkeden bin 485 kurtarıcının, 100 arama-kurtarma köpeğiyle sahada olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği, depremler nedeniyle şimdiye kadarki en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürütüyor
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde

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AB Komisyonu’nundan dün yapılan açıklamada 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Sivil Koruma Mekanizmasının aktif hale getirildiğini ve bu mekanizma aracılığıyla AB'nin şimdiye kadarki en büyük arama-kurtarma operasyonunun yürütüldüğünün altını çizdi.

Avrupa Birliği, depremler nedeniyle şimdiye kadarki en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürütüyor - 1

AB’nin ‘ek olarak’ insani yardım hazırlığında olduğu ayrıca belirtilerek şimdiye kadar gönderilen ekip ve insani yardımın yanı sıra Almanya, Litvanya ve Slovenya battaniye, çadır ve ısıtıcı sağlayacağı kaydedildi.   

AB Komisyonu’na bağlı Sivil Koruma ve İnsani Yardım kurumu ise Türkiye’deki bölgelerde AB yardım çalışmalarının haritası paylaşarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana ve Hatay’da AB ekiplerinin koordinasyon merkezlerinin olduğu kaydetti.

Avrupa Birliği, depremler nedeniyle şimdiye kadarki en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürütüyor - 2


Yoğunluk Türkiye’de olmak üzere dün itibariyle 20 ülkesinden 1.485 kurtarıcının, 100 arama-kurtarma köpeğiyle sahada olduğu vurgulandı.

Belçika ve Almanya'da operatörler Suriye ve Türkiye'ye aramaları ücretsiz yaptı

Belçika ve Almanya'da operatörler Suriye ve Türkiye'ye aramaları ücretsiz yaptı

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