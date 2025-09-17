Avrupa Birliği, İsrail’le ticaret yasağı istedi! Öneri komisyona sunuldu

Avrupa Komisyonu, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail mallarına yönelik serbest ticaret anlaşmalarını askıya almayı önerdi.

Ancak bu önlem şu anda Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında kabul edilmesi için yeterli desteğe sahip değil.

AB dış politika şefi Kaja Kallas, ayrıca aşırı sağcı İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'e, Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli yerleşimcilere ve Hamas üyelerine yönelik bir dizi yaptırım teklif etti.

Tekliflerin, AB üye ülklerinin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor.

"GAZZE'DE OLANLAR VİCDANLARI SARSTI"

Ancak ülkeler, İsrail'le ilişkiler konusunda bir bölünme yaşıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, teklifin aynı zamanda siyasi bir mesaj olacağını söylemişti.

Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Gazze'de olanlar dünyanın vicdanını sarstı" demiş ve şunları eklemişti: "Aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimciler için yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmi olarak askıya alınmasını önereceğiz.

"BAKANLARA SCHENGEN YASAĞI GETİRİLMİŞTİ



Hollanda, "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini geçen hafta yasaklamıştı.



İspanya da "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" kararı kapsamında Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.



AB, İSRAİL'İN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI



Avrupa Birliği, İsrail'in en büyük ticaret ortağı ve AB'ye göre, geçen yıl iki taraf arasındaki mal ticareti 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti.

İsrail ile ilişkileri düzenleyen Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün tamamının askıya alınması, AB'ye giren İsrail ürünlerine tanınan ticaret tercihlerinin geri çekilmesine yol açacak.