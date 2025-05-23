Avrupa Birliği: Kuzey Makedonya, AB'ye aittir

Balkan ülkeleri turu kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Başbakan Hristijan Mickoski ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kallas, Birliğin, AB yolundaki Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunu belirtti.



"Kuzey Makedonya, AB'ye aittir" diyen Kallas, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunun, tüm bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için en iyi reçete olduğunu söyledi.



Başbakan Mickoski de AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın Üsküp ziyaretinin önemine değinerek, "Bu, AB'nin bu bölgeyi unutmadığının önemli bir mesajıdır." dedi.



AB'den daha net bir mesaj ve destek beklediklerini vurgulayan Mickoski, "Biz AB'ye aitiz çünkü onlarca yıldır demokratik bir toplum inşa ettik ve komşularımızla iyi ilişkiler kurduk." ifadelerini kullandı.



Kallas, Üsküp'teki temasları kapsamında Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile de görüşecek. Kallas ve Mucunski, Dışişleri Bakanlığı'nda AB ile Kuzey Makedonya arasında güvenlik ve savunma diyaloğunun başlatılması etkinliğine katılacak.



AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ayrıca Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Üsküp'teki Balkan Tıbbi Görev Gücü'nün merkezini ziyaret edecek.



Kallas, daha önce Sırbistan ve Kosova'yı ziyaret etti.