Avrupa Birliği, Macaristan'ı Adalet Divanı'na sevk etti

Macaristan ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerilim tırmanıyor.

AB Komisyonu, Macaristan'ı yabancı fonlu kuruluşları soruşturmasına izin veren yasa nedeniyle AB Adalet Divanı'na sevk etti.



AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Budapeşte yönetiminin şubat ayında etki ajanlığıyla mücadele gerekçesiyle yürürlüğe koyduğu "Egemenliği Korunması Yasası" nedeniyle Macaristan'ın, AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanına sevk edildiği bildirildi.



Yasanın AB hukukuna aykırı olduğunu belirten komisyon, Macaristan'dan talep edilen açıklamada, tatmin edici yanıt verilmediği, şikayetlerin ele alınmadığı kaydedildi.



MOSKOVA ZİYARETİ GERİLİMİ ARTIRDI

AB, Macaristan'ı demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştiriyor.



AB'nin başlattığı "Birlik hukukunu ihlal" gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan'a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu.



Macaristan, Rusya ile ilişkileri nedeniyle AB'nin ortak dış politikasına uyumsuzluk gösterdiği eleştirilerine de maruz kalıyor.



Ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla üstlendiği AB dönem başkanlığı görevinin beşinci gününde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'yı ziyaret etmesi gerginliği tırmandırmıştı.

