Avrupa Birliği, Suriye lideri Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa Birliği, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.

WASHINGTON ZİYARETİ ÖNCESİ TARİHİ ADIM

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Şara ve hükümet üyelerine yönelik yaptırımları, Washington’a yapacağı tarihi ziyaretten günler önce kaldırmıştı. Bu, 1946’dan bu yana bir Suriye liderinin ABD’ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

Konseyde oylanan karar tasarısı 14 lehte oyla kabul edilirken, Çin çekimser kaldı. Karar, Trump yönetiminin mayıs ayında Riyad’da Şaraa ile yapılan görüşmede verdiği “Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma” sözünü yerine getirmiş oldu.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, “Konsey, Esad ve çevresinin Aralık 2024’te devrilmesinden sonra Suriye’nin yeni bir döneme girdiğini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” dedi.