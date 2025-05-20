Avrupa Birliği, Suriye'ye tüm ekonomik yaptırımları kaldırıyor!

Avrupa Birliği ülkeleri, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından savaştan zarar gören ülkenin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

Diplomatlar, AB'nin 27 üye ülkesinin büyükelçilerinin, günün ilerleyen saatlerinde Brüksel'de toplanacak olan dışişleri bakanları tarafından resmen açıklanması beklenen bu adım için bir ön anlaşma yaptıklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Washington'un Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırdığını açıklamasının ardından geldi.

AB diplomatları anlaşmanın Suriye bankalarını küresel sistemden koparan ve merkez bankası varlıklarını donduran yaptırımların kaldırılmasını öngördüğünü söyledi.



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, başkanlık edeceği Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan devrik Esad liderliğindeki rejime yönelik yaptırımların kaldırılması için yeni kararlar çıkmasını umduğunu, aksi halde Afganistan örneğine benzer bir tablo ile karşılaşılacağını söyledi.



Dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüşeceğini belirten Kallas, "Umarım bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşabiliriz" dedi.



Kallas, toplantı öncesinde AB ülkelerinin bu konuda yoğun tartışmalar yaşadığını belirterek "(Şam'daki) Hükümetin doğru yöne gidip gitmediği konusunda endişeler var ancak bence başka seçeneğimiz yok. Ya onlara ülkeyi istikrara kavuşturma olanağı vereceğiz ya da bunu yapmayacağız ve Afganistan'da olan gibi bir şeye sahip olacağız" ifadelerini kullandı.



ABD'nin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının olumlu bir adım olduğunu ifade eden Kallas, AB'nin bu konuda öncü olduğunu vurguladı.



SURİYE'YE YAPTIRIMLAR NEYİ KAPSIYOR?



AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.



Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Esad'dan bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.



Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.



AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.



AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.