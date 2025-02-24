Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) bakanları, Belçika’da bir araya geldi. Başkent Brüksel’de toplanan AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanları, Suriye’deki durumu göz önünde bulundurarak kilit sektörlere uygulanan bir dizi yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

Konuya ilişkin açıklamada, "Bu karar, Suriye’deki kapsayıcı bir siyasi geçişi destekleme, ekonomik toparlanmayı, yeniden inşayı ve istikrarı sağlama çabalarının bir parçasıdır. AB, Suriye, halkı ve işletmeleriyle enerji ve ulaştırma gibi kilit alanlarda angajmanı kolaylaştırmayı, ayrıca bu sektörler ile insani yardımlar ve yeniden yapılanma için gerekli olan finans ve bankacılık işlemlerini desteklemeyi amaçlamaktadır" denildi.

AB'NİN SURİYE YAPTIRIMLARI

AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011’de başlamıştı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alınmıştı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye’ye sektörel yaptırımlar da uygulamış, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörler hedef alınmıştı.