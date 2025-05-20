Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.



Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık." mesajını paylaştı.



"Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

SURİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "AB'ye yaptırımların kaldırılması kararına müteşekkiriz. Karar Suriye'de güvenlik ve istikrarı destekleyecek" dedi.

Avrupa Birliği'nin kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Washington'un Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırdığını açıklamasının ardından geldi.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR NEYİ KAPSIYOR?



AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.



Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Esad'dan bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.



Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.



AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.



AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.