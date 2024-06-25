Avrupa Birliği, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlattı

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna ile üyelik görüşmelerine başladı.

AB, bugün Lüksemburg'da Ukrayna ile katılım müzakerelerini başlattığını duyurdu ve Kiev'i üyelik için uzun bir yola soktu.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal, görüşmelerin başlangıcında video bağlantısı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar, bugün Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcıdır" dedi.

Shmyhal, müzakerelerinin başlamasının "ortak bir zafer" yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.



Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını Avrupa Entegrasyonu'ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna yapıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise toplantıya video konferans yoluyla bağlanacak.

AB daha sonra Moldova ile de üyelik görüşmelerini başlatacak.