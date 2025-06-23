Avrupa Birliği, yeni İnsan Hakları Özel Temsilcisi atadı

Avrupa Birliği (AB), İnsan Hakları Özel Temsilciliği pozisyonuna yeni bir atama gerçekleştirdi.

İsveçli temsilci Olof Skoog’un 1 Mart 2025 tarihinde ayrıldığı koltuğa eski Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren geldi.

Atamaya ilişkin AB tarafından yapılan resmi açıklamada, AB İnsan Hakları Özel Temsilciliği görevine getirilen Hollandalı siyasetçi Kasja Ollengren'in AB'nin insan hakları politikasının dış eylemlerde etkinliğini ve görünürlüğünü sağlamak için Avrupa Dış İlişkiler Servisi ve diğer AB kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışacağı bildirilirdi.

"AVRUPA'NIN DAHA GÜÇLÜ SESİNİ OLUŞTURACAK"

AB açıklamasında, ''Yeni AB Özel Temsilcisi, AB'nin insan hakları politikasının uygulanmasına, AB'nin uluslararası insancıl hukuka uyumu teşvik etme konusundaki tutumuna ve uluslararası ceza adaletine destek sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla seleflerinin çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca 3’üncü ülke hükümetleri, uluslararası ve bölgesel kuruluşların yanı sıra sivil toplum ve diğer ilgili aktörlerle insan hakları konusunda diyaloglar kurarak Avrupa'nın daha güçlü bir sesinin oluşmasına yardımcı olacak'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada göreve ilişkin olarak verilen çerçevede, ''AB Özel Temsilcileri, AB'nin belirli bölge ve ülkelerdeki politikalarını ve çıkarlarını ve ayrıca AB için özel endişe veya ilgi uyandıran konuları destekler. Reformları, istikrarı ve hukukun üstünlüğünü pekiştirme çabalarında aktif rol oynar'' ifadelerine yer verildi.

SAVUNMA BAKANI OLARAK GÖREV YAPTI

İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı da dahil çeşitli pozisyonlarda deneyime sahip eski bir Hollandalı politikacı olan Ollongren, en son Ocak 2022'den Temmuz 2024'e kadar Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

İlk AB Özel Temsilcileri 1996 yılında atanmıştı. Özel Temsilci, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın çalışmalarında destek sağlayacak.