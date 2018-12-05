Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı genel bütçesine göre gelecek yıl birliğin gelirleri 165,8 milyar, harcamaları ise 148,2 milyar euro olacak.



AB Komisyonu'ndan, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında 2019 yılı AB bütçesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığı açıklandı.



Buna göre, AB'nin 2019 yılı bütçesinde gelirler 165,8 milyar, harcamalar ise 148,2 milyar euro düzeyinde gerçekleşecek.



Bütçeden, büyüme, ekonomi ve istihdama yönelik programlara 80,5 milyar euro, çiftçileri desteklemeye 59 milyar euro, Ar-Ge programı Horizon 2020'ye 12,2 milyar euro, eğitim programı Erasmus'a 2,8 milyar euro tahsis edilecek.



AB'nin 2019 bütçesinde, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara da 1,45 milyar euroluk kaynak sağlanacak.



Bütçede, Türkiye'ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) ise 146,7 milyon euroluk kesintiye uğradı.



Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.



BÜTÇE HAKKINDA



Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.



AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.



AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.