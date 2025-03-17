Avrupa Birliği’nde demokrasi krizi: “5 ülke hukukun üstünlüğüne darbe vuruyor”

Yeni bir rapor Avrupa Birliği'nde yaşanan demokratik krizi ortaya koydu.

Sivil Özgürlükler (Liberties) raporu, İtalya, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya'nın hukukun üstünlüğünü kasıtlı olarak zayıflattığı uyarısında bulundu.

Sivil özgürlükler gruplarından oluşan bir koalisyon, İtalya hükümetinin yargıda yaptığı değişikliklerle hukukun üstünlüğünü derinden zedelediğini ve Avrupa'da derinleşen demokratik durgunluğun sembolik bir örneği olarak medya eleştirilerine karşı ağır bir hoşgörüsüzlük gösterdiğini bildirdi.



İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre uzun süredir “seçim otokrasisi” olarak sınıflandırılan Macaristan'da araştırmacılar, 2024 yılında hukukun üstünlüğünde önemli gerileme tespit etti.



Sivil toplum grupları ve medya üzerindeki baskı, Macaristan'da kamu hayatında aktif olan Macarları soruşturmak üzere geniş yetkilere sahip olan egemenliği koruma ofisinin faaliyete geçmesinin ardından yoğunlaştı.



“SİYASİ MANİPÜLASYONA AÇIK YARGI SİSTEMLERİ”



Liberties'ten yapılan açıklamada “Avrupa'nın demokratik durgunluğu 2024 yılında daha da derinleşti” denildi. Raporda, siyasi manipülasyona açık yargı sistemleri, yolsuzluğa karşı zayıf kolluk kuvvetleri, hızlı yasama prosedürlerinin aşırı kullanımı, gazetecilerin taciz edilmesi ve barışçıl protestolara yönelik artan kısıtlamalar vurgulandı.



AB üyesi 21 ülkeden 43 insan hakları örgütü tarafından derlenen raporda, “Kararlı adımlar atılmadığı takdirde, AB daha fazla demokratik erozyon riskiyle karşı karşıyadır” denildi.



EN ENDİŞE VERİCİ HÜKÜMETLER "SÖKÜMCÜLER"

Liberties, Avrupa Komisyonu'nun AB üyesi ülkeler için demokratik bir sağlık kontrolü işlevi gören hukukun üstünlüğü raporlarını gölgelemek amacıyla 2019'da yıllık uygulamaya başladı. Liberties'in kıdemli hukukun üstünlüğü uzmanı Viktor Kazai, STK'nın altı raporunun Avrupa Birliği genelinde hukukun üstünlüğü ihlallerinin endişe verici bir şekilde devam ettiğini gösterdiğini söyledi.



“Hukukun üstünlüğünün tüm temel yönleri son birkaç yılda giderek artan ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı” diyen Kazai, AB'nin düşüşü tersine çevirme girişimlerinin ise hayal kırıklığı yaratacak kadar sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.



Kazai, en endişe verici ülke kategorisinin, hukukun üstünlüğünün altını oymak için adımlar atan hükümetler olan “sökümcüler” olduğunu söyledi.