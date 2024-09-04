Avrupa Birliği'nde "kadın üye" krizi sürüyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinde değişikliğe imza atıyor.

Komisyon Başkanı, 6-9 Haziran'daki seçimlerin ardından kuracağı 5 yıllık yeni ekibinde cinsiyet dengesini sağlamak istiyor.

Von der Leyen, bu amaçla AB ülkelerinden kadın üye önerisinde bulunmaları isteğinin beklediği gibi karşılanmamasına rağmen kadın üye sayısının artabileceğini söyledi.

Katıldığı bir basın toplantısında, gelecek Komisyon'da cinsiyet dengesini sağlamak için üye ülkelerden bir kadın, bir erkek aday talebinde bulunmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"İKİ HANELİ SAYIYA ULAŞTIK"

Siyasi hayatı boyunca kadınların karar alma ve liderlik pozisyonlarında yer alabilmesi için mücadele ettiğini belirten von der Leyen, "Deneyimime göre, eğer talep etmezseniz elde edemezsiniz. Bu yüzden mektup gönderdim ve talepte bulundum" dedi.

Yalnızca 8 ülkenin kadın aday çıkardığının anımsatılması üzerine von der Leyen, "Süreç devam ediyor. Şu anda iki haneli sayıya ulaştık" diye konuştu.

YETERLİLİK VE DENGE KRİTERLERİ

Von der Leyen, henüz tüm adayları değerlendirmediğini dile getirerek, "Tüm devlet ve hükümet başkanlarıyla farklı isimler, farklı olasılıklar üzerine tartışmalar yaptım ve elbette bazen bunun (kadın isim önermenin) zor olduğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, "Benim için önemli olan, bu konuyu gerçekten ciddiye almamız. Bence yeterlilik ve denge gerçekten ciddiye alınması gereken iki kriter" dedi.

SADECE 8 ÜLKE KADIN ADAY ÇIKARDI



AB'de 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından von der Leyen, 18 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ikinci kez Komisyon Başkanı seçilmişti.

25 Temmuz'da üye ülkelere mektup gönderen von der Leyen, Komisyon için 30 Ağustos'a kadar üye önerisinde bulunmalarını, her ülkenin bir erkek bir kadın aday önermesini istemişti.

Aday çıkarma süreci dün tamamlandı.

Ancak von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi olarak AB Konseyi tarafından önerilen Kaja Kallas dışında sadece 8 ülke kadın aday çıkardı.

Böylece 27 üyeli Komisyon için şimdilik 10 kadın aday bulunuyor.

KARARINI 6 EYLÜL'DE AÇIKLAYACAK

Von der Leyen'in adayları bu hafta boyunca değerlendirmesi, 6 Eylül'de kararını açıklaması bekleniyor.

Kararın ardından AB Komisyonunun yeni üyesi olacak kişiler, AP'deki ilgili komitelerde konuşacak ve soru-cevap oturumlarına katılacak.

Komitelerin notlarıyla von der Leyen'in yeni ekibi AP Genel Kurulundan güvenoyu aldıktan sonra göreve başlayacak.