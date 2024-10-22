Avrupa Birliği'nde yasadışı göçle mücadele: "Göçmen sıcak noktaları" önerisi

Avrupa Birliği üyeleri Macaristan, Slovakya ve Sırbistan'ın liderleri, yasadışı göçü konuşmak için bir araya geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göçmenler için son güvenli ülkelerdeki sıcak noktaların toplu çözüm olabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nde yasadışı göçle mücadele: "Göçmen sıcak noktaları" önerisi
Vucic (solda), Fico (ortada) ve Orban ortak basın toplantısı düzenledi.

, Slovakya ve Sırbistan liderleri bugün bir araya gelerek Avrupa'ya göç konusunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, içinde yasadışı göçle mücadelenin kesin bir öncelik olduğunu söyledi.

Fico, “Avrupa Birliği içinde orada hiçbir işi olmayan, tamamen farklı geleneklerden gelen, tamamen farklı zihinsel yapıya, Avrupa’nın şartları üzerinde olumsuz etki yaratan farklı kültürel yapıya sahip beş milyon yasadışı olduğunu fark edelim” diye konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise göçmenler için son güvenli ülkelerdeki sıcak noktaların toplu çözüm olabileceğini belirtti.

Orban, “Yalnızca sığınma talebi zaten kabul edilmiş olan göçmenlerin Avrupa Birliği’ne girmesine izin verilmeli” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic de Slovakya ve Macaristan’ın Belgrad'dan  sıcak noktaları kurmasını istemediklerini ancak yardım teklif ettiklerini söyledi.

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