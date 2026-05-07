Avrupa Birliği'nden "deepfake" yasağı

Avrupa Birliği 'nden yapay zeka ve deepfake uygulamalarına yönelik önlem ve yasak kararı geldi. Birliğe üye devletler, rızasız cinsel içerikli deepfake 'ler oluşturmak için kullanılan yapay zeka uygulamalarını yasaklama konusunda anlaştı.

Yasağın içerinin “rıza dışı cinsel ve mahrem içerik veya çocuk cinsel istismarı materyali üretimine ilişkin yapay zeka uygulamalarını engellemek" olduğu belirtildi.

Anlaşma uyarınca, Yapay Zeka Yasası’nda yapılacak değişiklikle kadınların ve çocukların hedef alındığı bu içeriklerin üretimi engellenecek. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu ve Üye Devlet Hükümetleri Konseyi tarafından resmen onaylanması beklenen bu reformun, 2 Aralık 2026 tarihinden itibaren AB Yapay Zeka Ofisi aracılığıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte gerçeğinden ayırt edilemeyen videoların ve ses taklitlerinin kolaylaşması, AB'yi cinsel şiddet ve çocuk istismarı içeren içeriklere karşı harekete geçirdi.

Yapay zekanın çocuklar için bir şiddet aracı olmaması gerektiği vurgulanırken, yeni düzenlemenin aynı zamanda Avrupa'nın ekonomik potansiyelini artırmak adına diğer bazı kuralların basitleştirilmesini de içerdiği belirtildi. Bu kapsamda, bir yandan güvenliğin sağlanması diğer yandan ise yapay zeka sektöründeki şirketlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında, şirketlerden talep edilen yapay zeka içerikli görsel ve videoların filigranla işaretlenmesi zorunluluğu Aralık 2026 tarihine ertelendi. Başlangıçta Ağustos ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu kural için ChatGPT ve Claude gibi servislerin sağlayıcılarına, gerekli uyum çalışmalarını yapabilmeleri adına ek süre tanındığı ifade ediliyor.

Yapay Zeka Ofisi'nin diğer kuralları uygulamaya başlamasının Aralık 2027'yi bulması bekleniyor.