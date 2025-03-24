Avrupa Birliği'nden İsrail'e destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, göreve başlamasının ardından İsrail'e yaptığı ilk ziyaretinde, Brüksel'in Tel Aviv'e desteğini bir kez daha teyit etti.

Gazze'de "gerilimin tırmanışının Filistin halkı için dehşet ve ölüme yol açtığını" söyleyen Kallas, işgal altındaki Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile düzenlediği ortak toplantısında, İsraillilerin kendi evlerinde kendilerini güvende hissedebilmesi gerektiğini ifade etti.



Kallas, "Ne yazık ki ziyaretim zor bir döneme denk geldi. Ateşkesin bozulması bu sabah korkunç can kayıplarına neden oldu" dedi.



"Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden tesis edilmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla Gazze'ye insani yardım akışının yeniden başlatılması gerektiğini" söyleyen Kallas, Gazze'nin gelecekteki yönetimine ilişkin tartışmaların yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.



AB'nin bu tartışmalarda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildiren Kallas, "Böylece gelecekte bu sorunların yaşanmasını önleyebiliriz. AB'nin terörle mücadeleyi desteklediği açıktır. İsrail'in güvenliği AB için çok önemlidir ancak Filistinlilerin haklarına da saygı gösterilmesi gerekmektedir" diye konuştu.



Kallas ayrıca, Saar ile yaptığı ikili görüşmede, Filistinlilere yönelik saldırıların yoğunlaştığı işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma ilişkin AB'nin endişelerini dile getirdiğini aktardı.

