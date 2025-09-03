Avrupa Birliği'nden jel tırnak yasağı

Avrupa Birliği, birçok jel tırnak yapımında kullanılan trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) adlı kimyasalı tamamen yasakladı.



TPO, ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağlayan ana bileşenlerden biri. Daha önce yalnızca profesyonel kullanımına izin verilen madde, artık hiçbir ortamda kullanılmayacak.

İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), yasağın tüm dağıtıcılar ve salonlar için geçerli olduğunu açıkladı

HAYVAN DENEYLERİ UYARISI

Avrupalı düzenleyiciler, hayvan deneylerinde güvenlik endişelerine işaret eden bulgulara atıf yapıyor. Ancak jel ojenin insan sağlığı için doğrudan bir tehdit oluşturup oluşturmadığı henüz kesin değil. Yine de AB, olası risklere karşı daha sert tedbir almayı tercih ediyor.

TIRNAK SALONLARINA VE TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Uzmanlar salon sahiplerine ürün içeriklerini gözden geçirmelerini, TPO içeren ojeleri kullanmayı bırakmalarını, uygun şekilde imha etmelerini ve tedarikçilerinden bundan sonraki stokların TPO’suz olduğuna dair onay almalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca salonların güvenilir dağıtıcılarla çalışması öneriliyor. Tüketicilere de salonlarda kullanılan ürünleri sormaları öneriliyor.

ABD VE İNGİLTERE'DE DURUM

ABD’de TPO kullanımına devam ediliyor. İngiltere’de ise yasağın 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüketicilere ürün etiketlerini okumaları, ojeyi iyi havalandırılmış alanlarda uygulamaları ve talimatlara uygun kullanmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Jel ojeler, uzun süre dayanıklılık sağlaması ve kolay kolay çatlamaması nedeniyle dünya genelinde büyük rağbet görüyor.