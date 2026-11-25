Avrupa Birliği'nden kuantum ve yapay zekaya 50 milyar euro fon hazırlığı
25.11.2026 15:43
Yapay zeka, çip ve bulut bilişim alanlarında ABD ile Çin'in gerisinde kalan Avrupa, yeni yasa taslağıyla üçüncü ülkelere bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar kuantum teknolojisinde küresel lider olmak amacıyla 50 milyar euroluk özkaynak finansman fonu önerdi.
Avrupa Komisyonu, kıtayı 2030 yılına kadar kuantum teknolojisinde küresel lider yapmayı hedefleyen 50 milyar euroluk (54,73 milyar dolar) özkaynak finansman fonu önerdi.
Brüksel'de açıklanan Kuantum Yasası taslağı, kamu ihalelerinde Avrupa şirketlerine öncelik tanıyan düzenlemeler de içeriyor.
Yapay zeka , çip ve bulut bilişim alanlarında ABD ile Çin'in gerisinde kalan Avrupa, yeni yasa taslağıyla üçüncü ülkelere bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
ABD merkezli şirketlerin ürünlerini Avrupa'da devre dışı bırakabilecek "kapatma anahtarı" benzeri mekanizmaları kullanma riskine dair endişeler de Avrupa Birliği'nin (AB) yerli ürün ve hizmet geliştirme çabalarını hızlandırdı.
AB'nin teknolojiden sorumlu yetkilisi Henna Virkkunen, düzenlediği basın toplantısında "Avrupa'da geliştirilen kuantum teknolojilerinin burada üretilmesini ve burada kullanılmasını istiyoruz" dedi.
Avrupa'nın bu alanda güçlü bir başlangıç noktasında durduğunu belirten Virkkunen, "İyi haber şu ki Avrupa burada gerçekten güçlü bir konumdan başlıyor. Ayrıca dünyadaki tüm kuantum girişimlerinin üçte birinin Avrupa'da yer aldığı çok canlı bir sanayi tabanımız var" diye konuştu.
Virkkunen, 50 milyar euroluk rakamın fon için hedeflenen ölçeği gösterdiğini belirtti.
Yasa taslağının yürürlüğe girmesi için önümüzdeki aylarda AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu ile müzakere edilerek son haline getirilmesi gerekiyor.
Düzenlemenin ne zaman uygulanmaya başlanacağı ise bu müzakerelerin hızına bağlı olacak.
AVRUPA, ABD ve ÇİN İLE YATIRIM YARIŞINA GİRİYOR
Kuantum teknolojisi, çok küçük parçacıkların davranışlarından yararlanarak daha hızlı bilgisayarlar, daha güvenli iletişim sistemleri ve daha hassas sensörler geliştirilmesini sağlıyor.
Hükümetler ve şirketler, büyük ticari ve askeri kullanım alanları sunma potansiyeli nedeniyle bu alana yoğun yatırım yapıyor.
Geçen yıl Avrupa'nın kuantum alanındaki kamu finansmanı 8,6 milyar euro olarak gerçekleşirken, bu tutar ABD'de 5,3 milyar euro, Çin'de ise 13,6 milyar euro seviyesinde kaldı.
AB içindeki kuantum girişimlerine yönelik özel sektör yatırımları ise 1,1 milyar euroda kalarak ABD'deki 7 milyar euroluk düzeyin gerisinde seyretti.
AB'nin teknolojiden sorumlu yetkilisi Henna Virkkunen, düzenlediği basın toplantısında "Avrupa'da geliştirilen kuantum teknolojilerinin burada üretilmesini ve burada kullanılmasını istiyoruz" dedi.
KAMU İHALELERİNDE AVRUPALI ŞİRKETLERE ÖNCELİK TANINACAK
Yasa taslağında, "Kuantum teknolojilerinin güvenlik, Birliğin stratejik çıkarları ve teknolojik özerkliği üzerindeki olası etkileri göz önüne alındığında, ihale süreçlerinin Birlik kontrolündeki kuruluşların sunduğu ürün, sistem ve hizmetlerle sınırlandırılması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.
Taslağa göre, AB ile karşılıklı ortaklığı olan üçüncü ülkelerdeki kuruluşlar ile Dünya Ticaret Örgütü'nün genel ihale anlaşmasına taraf ülkelerin şirketleri de ihalelere teklif verebilecek.
Metinde bu kapsama giren kuruluşlara örnek olarak AB'nin araştırma ve geliştirme programı Horizon Europe'a katılanlar gösterildi ancak belirli ülke isimleri paylaşılmadı.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ MEMNUN
Avrupalı teknoloji şirketleri Komisyonun adımını memnuniyetle karşıladı.
İlk evrensel kuantum bilgisayarını geliştirmek için çalışan Paris ve Boston merkezli Alice & Bob şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Théau Peronnin, "Avrupa, teknoloji pazarlarında kazananın neredeyse her şeyi aldığını anlamaya başlıyor ve kuantumda kazanmak için oynuyoruz" dedi.
Peronnin, "Bu, derin Avrupa köklerine sahip küresel bir şampiyonun ortaya çıkması için zemin hazırlamak anlamına geliyor. Bu yasa o yönde atılmış anlamlı bir adım. Şimdi asıl soru, ivme kazanmak için bu sermayenin ne kadar hızlı devreye alınabileceği olacak" değerlendirmesini yaptı.
Fransa Atom Enerjisi Komisyonu (CEA) teknolojik araştırma direktörü Julie Galland ise Avrupa'nın daha iddialı olmak için gerekli temel unsurları barındırdığını belirtti.
Kısmen devlet mülkiyetindeki Avrupalı havacılık devi Airbus'a atıfta bulunan Galland, "Tüm bunların envanterini çıkarıp yol haritalarını uyumlu hale getirdiğimizde, Kuantum Yasası'nın arkasında kuantumun Airbus'ını kurup kurmamamız gerektiğini sormalıyız" diye konuştu.
Galland, "Bu olasılığı değerlendirmeyi Komisyona bırakıyorum" dedi.