Avrupa Komisyonu, kıtayı 2030 yılına kadar kuantum teknolojisinde küresel lider yapmayı hedefleyen 50 milyar euroluk (54,73 milyar dolar) özkaynak finansman fonu önerdi.

Brüksel'de açıklanan Kuantum Yasası taslağı, kamu ihalelerinde Avrupa şirketlerine öncelik tanıyan düzenlemeler de içeriyor.

Yapay zeka , çip ve bulut bilişim alanlarında ABD ile Çin'in gerisinde kalan Avrupa, yeni yasa taslağıyla üçüncü ülkelere bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

ABD merkezli şirketlerin ürünlerini Avrupa'da devre dışı bırakabilecek "kapatma anahtarı" benzeri mekanizmaları kullanma riskine dair endişeler de Avrupa Birliği'nin (AB) yerli ürün ve hizmet geliştirme çabalarını hızlandırdı.

AB'nin teknolojiden sorumlu yetkilisi Henna Virkkunen, düzenlediği basın toplantısında "Avrupa'da geliştirilen kuantum teknolojilerinin burada üretilmesini ve burada kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Avrupa'nın bu alanda güçlü bir başlangıç noktasında durduğunu belirten Virkkunen, "İyi haber şu ki Avrupa burada gerçekten güçlü bir konumdan başlıyor. Ayrıca dünyadaki tüm kuantum girişimlerinin üçte birinin Avrupa'da yer aldığı çok canlı bir sanayi tabanımız var" diye konuştu.

Virkkunen, 50 milyar euroluk rakamın fon için hedeflenen ölçeği gösterdiğini belirtti.

Yasa taslağının yürürlüğe girmesi için önümüzdeki aylarda AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu ile müzakere edilerek son haline getirilmesi gerekiyor.

Düzenlemenin ne zaman uygulanmaya başlanacağı ise bu müzakerelerin hızına bağlı olacak.

AVRUPA, ABD ve ÇİN İLE YATIRIM YARIŞINA GİRİYOR

Kuantum teknolojisi, çok küçük parçacıkların davranışlarından yararlanarak daha hızlı bilgisayarlar, daha güvenli iletişim sistemleri ve daha hassas sensörler geliştirilmesini sağlıyor.

Hükümetler ve şirketler, büyük ticari ve askeri kullanım alanları sunma potansiyeli nedeniyle bu alana yoğun yatırım yapıyor.

Geçen yıl Avrupa'nın kuantum alanındaki kamu finansmanı 8,6 milyar euro olarak gerçekleşirken, bu tutar ABD'de 5,3 milyar euro, Çin'de ise 13,6 milyar euro seviyesinde kaldı.

AB içindeki kuantum girişimlerine yönelik özel sektör yatırımları ise 1,1 milyar euroda kalarak ABD'deki 7 milyar euroluk düzeyin gerisinde seyretti.