Avrupa Birliği'nden Rusya'ya rest. "Kiev'de kalmaya devam edeceğiz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS), X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Biz Kiev'de kalmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Ukrayna temsilciliğinden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:



"Kiev'deki diğer misyon şefleriyle birlikte, Rusya Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki diplomatlara ve yabancı vatandaşlara yönelik tehdidini endişeyle not ediyoruz."



RUSYA, “YENİDEN UYARIYORUZ” DEMİŞTİ



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, yoğun misilleme saldırıları düzenlemeye devam edecek. Yabancı vatandaşları, diplomatik misyon personeli de dahil olmak üzere, Ukrayna'da bulunmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda yeniden uyarıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.