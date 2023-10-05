Avrupa Birliği'nden sığınmacı anlaşması

Avrupa ülkeleri yeni bir düzensiz göç dalgasıyla karşı karşıya. Geçen ay İtalya'nın Lampedusa Adası'na iki günde nüfusundan fazla sığınmacı ayak bastı.



Avrupa Birliği, üç yıldır "sığınmacı ve düzensiz göçmen" kabulüyle ilgili yeni kurallar üzerinde çalışıyordu. Amaç, sınır ülkelerin üzerindeki yükü Avrupa geneline yaymaktı. Son krizle, uzun süredir beklenen uzlaşmaya varıldı.



Anlaşmayla, sınır ülkelerdeki yığılmanın önüne geçilecek. Kriz durumunda, sığınmacıların kayıt süreçleri hızlandırılacak. Sınır ülkeler, evrak işini dört hafta içinde tamamlayıp sığınmacıları diğer ülkelere gönderebilecek.



Polonya ve Macaristan, ülkelerine sığınmacı kabul etmek istemiyor. İki ülke anlaşmaya karşı oy kullandı. Avusturya, Çekya ve Slovakya ise çekimser kaldı.



Son kriz, Almanya ve İtalya'yı karşı karşıya getirmişti. Kriz son dakikada Berlin'in geri adım atmasıyla çözüldü. İtalya'nın, sivil toplum örgütleri tarafından kurtarılanlar için acil durum tedbirlerini kullanmasını engelleyecek tartışmalı bir maddenin çıkarıldığı belirtildi. İtalya, Almanya'nın Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum örgütlerine verdiği destekten de rahatsız.



Yılbaşından bu yana 250 bin kişi düzensiz göçle AB topraklarına ayak bastı. Sığınmacıların yaklaşık yarısı İtalya'ya ulaştı.