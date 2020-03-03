Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye İdlib ziyareti

Borrell'in Ankara'daki temaslarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.



Görüşmelerin TBMM'de yapılacak kapalı oturumun ardından gerçekleşmesi öngörülüyor.



Josep Borrell, geçtiğimiz gün, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için Avrupa Birliği Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantı, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde, 6 Mart Cumartesi günü yapılacak.

