Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye İdlib ziyareti

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Borell'in gündeminde düzensiz göç krizi ve İdlib olacak.

NTV Haber 03.03.2020 - 03:13

avrupa birliği türkiye

Borrell'in Ankara'daki temaslarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerin TBMM'de yapılacak kapalı oturumun ardından gerçekleşmesi öngörülüyor.

Josep Borrell, geçtiğimiz gün, İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için Avrupa Birliği Dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantı, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın ev sahipliğinde, 6 Mart Cumartesi günü yapılacak.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...