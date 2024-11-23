Avrupa Birliği'nden UCM açıklaması: "Putin kararını destekleyenler Netanyahu'ya sessiz"

Avrupa Birliği (AB) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrine ilişkin açıklama yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı karara destek vermeyen ülkelere tepki gösterdi.



Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen İsrail-Filistin konulu bir konferansta UCM'nin kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Bu, siyasi bir karar değil, bir mahkeme kararıdır. AB üye ülkelerinin güçlü desteğiyle oluşturulmuş uluslararası bir mahkemenin kararı" diyen Borrell, "Mahkeme Putin'e karşı tutuklama emri çıkarmaya karar verdiğinde birçok ses destekledi. Oldukça dikkat çekici olan bu seslerden bazıları bugün sessiz" ifadelerini kullandı.



AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci olarak, üye ülkelerden UCM'yi desteklemelerini istediğini söyleyen Borrell, şunları söyledi: "AB'ye üye ülkelerin mahkemenin kararını uygulamakla yükümlü olduklarını hatırlatıyorum. AB'ye üye olmak isteyenlerin, mevcut üyelerin yerine getirmediği bir şeyi yapmak zorunda olması çok komik olacak. Bu yüzden UCM'nin desteklenmesi için sesimi yükseltmek istiyorum."

