Avrupa Birliği'nden Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmalarına övgü

Avrupa Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho ile genişleme ve ortaklıklardan sorumlu Avrupa Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, Brüksel’de gazetecilere yaptıkları açıklamada, Ukrayna'da üst düzey yetkilileri kapsayan bu tür soruşturmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Pinho, “Devam eden soruşturmaları anlıyoruz ve bu süreçlere büyük saygı duyuyoruz. Bu durum, Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumlarının işlediğini gösteriyor” dedi ve soruşturmaların, bu kurumların bağımsız çalışabildiğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

Mercier ise yolsuzlukla mücadelenin AB’ye katılımın temel koşullarından biri olduğunu hatırlatarak, “Bu alanda sürekli çaba ve güçlü kapasite gerekiyor. Durumu yakından izlemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzluk Savcılığı (SAPO), 28 Kasım sabahı hükümet bölgesinde Andrii Yermak’ın ofisinde arama yaptı. İki kurum daha sonra operasyonu resmen doğruladı.



Öte yandan Polonya, bu soruşturmaların barış görüşmelerini zorlaştırdığı gerekçesiyle “kötü haber” olduğunu bildirdi ve Ukrayna'dan “açıklama beklediğini” açıkladı.