Avrupa Birliği'ne dava

Avrupa Parlamentosu, Avrupa birliği Komisyonu'na eylemsizlik suçlamasıyla dava açmaya hazırlanıyor.

NTV Haber 11.06.2021 - 15:49

Avrupa Birliği'ne dava

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Avrupa Parlamentosu , hukuk devleti ilkesini ihlal eden Polonya ve Macaristan'ın cezalandırılmasını öngören mekanizmayı hayata geçirmediği gerekçesiyle AB Komisyonu'na eylemsizlik suçlamasıyla dava açmaya hazırlanıyor.

Avrupa parlamentosu Başkanı David Sassoli, Komisyon'un iki ay içinde harekete geçmemesi halinde Avrupa Adalet Divanı'na dava açılması için resmi başvuru yapacaklarını söyledi.

AB'de eleştiri oklarının hedefindeki Polonya ve Macaristan, ülkelerindeki kurumlar üzerinde siyasi kontrol kurmakla suçlanıyor.

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