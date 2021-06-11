Avrupa Birliği'ne dava

NTV Haber 11.06.2021 - 15:49
Avrupa Parlamentosu , hukuk devleti ilkesini ihlal eden Polonya ve Macaristan'ın cezalandırılmasını öngören mekanizmayı hayata geçirmediği gerekçesiyle AB Komisyonu'na eylemsizlik suçlamasıyla dava açmaya hazırlanıyor.
Avrupa parlamentosu Başkanı David Sassoli, Komisyon'un iki ay içinde harekete geçmemesi halinde Avrupa Adalet Divanı'na dava açılması için resmi başvuru yapacaklarını söyledi.
AB'de eleştiri oklarının hedefindeki Polonya ve Macaristan, ülkelerindeki kurumlar üzerinde siyasi kontrol kurmakla suçlanıyor.