Avrupa Birliği'nin başkentinde gündem Ukrayna savaşı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçları ve Avrupa’nın savunmasına ilişkin güncel konuları görüşmek üzere AB'nin başkenti Brüksel’de bir araya geldi.

Toplantı, Ukrayna Savunma Bakanı Denys Shmyhal ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Şekerinska’nın da katılımıyla "Ukrayna’ya askeri destek" oturumu ile başladı.

Çarşamba günü gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda, Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarının tespiti ve bunların finansmanı gibi konular öncelikli olarak ele alınıyor.

Ukrayna’ya Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıkları üzerinden sağlanması planlanan 140 milyar euro'luk Tazminat Kredisi’ne ilişkin tartışmaların sürmesi beklenen toplantıda, Ukrayna’da barışın sağlanmasının ardından verilecek güvenlik garantileri ve ABD öncülüğündeki barış sürecine ilişkin konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

AMERİKAN SİLAHLARI İÇİN 250 MİLYON EURO

Toplantıya katılan Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'nun başlattığı "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi" (PURL) adlı girişim çerçevesinde Ukrayna’ya Amerikan silahları tedariki için 250 milyon euro daha tahsis edeceğini duyurdu. Brekelmans, bu fonun Ukrayna’nın Rus hava saldırılarına karşı kendisini korumasına yardımcı olacağını ifade etti.

Hollandalı bakan, "Ukrayna’ya günlük bazda ağır hava saldırıları yaşandığını görüyoruz. Bu şekilde kısa vadede kendilerine Amerikan stoklarından teslimat yapılacaktır" dedi.

Hollanda ve Ukrayna savunma bakanları, AB Savunma Bakanları Toplantısı marjında ayrıca ortak drone üretimine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.