Avrupa Birliği'nin hedefinde sosyal medya var

Avrupa Birliği, çocuklar ve gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik daha sıkı kurallar üzerinde çalışıyor.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformlarının çocukların dikkatini “ticari bir metaya” dönüştürdüğünü savunarak yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yaptığı konuşmada, çocukların sosyal medyaya maruz kalmasının yol açtığı zararların tesadüf olmadığını belirtti.

TIKTOK , INSTAGRAM, FACEBOOK VE X HEDEFTE

AB Komisyonu Başkanı, özellikle TikTok, Meta bünyesindeki Instagram ve Facebook ile X platformlarının hedef alındığını açıkladı.

Von der Leyen, TikTok’un “bağımlılık yaratan tasarımı”, sonsuz kaydırma sistemi, otomatik oynatma özelliği ve bildirim mekanizmaları nedeniyle inceleme altında olduğunu söyledi.

Meta’ya ait Instagram ve Facebook’un ise platformlar için belirlenen minimum 13 yaş sınırını yeterince uygulamadığını düşündüklerini ifade etti.

X'E GROK SORUŞTURMASI

Von der Leyen ayrıca, AB Komisyonu’nun X platformuna karşı, yapay zeka aracı Grok’un kadınlar ve çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler oluşturulmasında kullanılması nedeniyle işlem başlattığını açıkladı.

BAĞIMLILIK YARATAN TASARIMLAR MERCEK ALTINDA

AB Komisyonu’nun yılın ilerleyen dönemlerinde “bağımlılık yaratan ve zararlı tasarım uygulamalarını” hedef alan yeni adımlar atacağı belirtildi.

Von der Leyen, özellikle kullanıcı dikkatini sürekli platformda tutmaya yönelik sistemler, karmaşık sözleşmeler ve “abonelik tuzaklarının” düzenleme kapsamına alınacağını söyledi.

Von der Leyen, belirli bir yaşın altındaki gençlerin sosyal medya erişiminin yasaklanmasını öngören daha katı kuralları da desteklediğini belirtti.