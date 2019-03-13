Avam Kamarası'nın kararı sonrası açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Parlamentonun, bu akşam aldığı karar karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. İngiltere'nin AB'den bir anlaşma ile düzenli bir şekilde ayrılmasının en iyi sonuç olacağına inanmaya devam ediyorum" dedi.



İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesine Avrupa Birliği ülkelerinden benzer tepkiler geldi.



FRANSA: OYLAMANIN SONUCU ÜZÜNTÜ VERİCİ



Elysee Sarayı, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.



"(Brexit) Çıkmazının çözümü ancak Londra'da bulunabilir" ifadeleri kullanılan açıklamada, Fransa'nın İngiliz parlamentosunda yapılan oylamanın sonucundan üzüntü duyduğu belirtildi.



Açıklamada, "Paris, İngiltere'nin güvenilir ve alternatif bir stratejisi olmadan Brexit tarihinin ertelenmesini hiçbir koşulda kabul edemez" denildi.



ALMANYA: ANLAŞMASIZ SENARYOYA YAKLAŞIYORUZ



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesine ilişkin, "Bu kararla 'anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz" dedi.



Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere’nin talebi üzerine sunmuş olduğu geniş kapsamlı önerilere ve verdiği teminatlara rağmen İngiliz Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasına ikinci kez “hayır" oyu verdiğini anımsattı.



"Açık söylemek gerekirse, bu kararla 'anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Maas, düzensiz bir Brexit ihtimalinin arttığına işaret etti.



AB KONSEYİ: ANLAŞMASIZ AYRILIĞA İLİŞKİN HAZIRLIĞIMIZ DEVAM EDECEK



AB Konseyi sözcüsü Preben Aaman İngiliz parlamentosunda gerçekleşen oylama sonucundan üzüntü duyduklarını belirtti.



"Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir" açıklamasında bulunan Aaman, AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasını tedbir maddesiyle birlikte desteklediğinin altını çizdi.



Aaman, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı 29 Mart'a sadece 17 gün kaldığına dikkati çekerek, "Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı. Anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlığımızı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

