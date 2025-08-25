Avrupa buzullarında erime hızlandı: Alpler bile tehlikede

İklim değişikliğinin etkilerinin en fazla görüldüğü yerlerden biri İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bögesi.



İtalya'nın en büyük buzullarından biri olan Ventina buzulundaki erime de son yıllarda iyice hızlandı.



Hatta erimenin ölçülmesi için konulan kazıklar kaya parçalarının içinde kaldı.



Bu nedenle bilim insanları artık ölçüm yapamıyor.



Heyelan riski nedeniyle bilim insanları inceleme yapmak için de bölgeye gidemiyor.



Bu nedenle buzuldaki erime ancak insansız hava araçlarıyla gözlemlenebiliyor.



1.7 KİLOMETRELİK KAYIP

Ölçüm yapılan kazıklar buzula ilk olarak 1895'te yerleştirildi.



O tarihten bu yana Ventina buzulu, 1.7 kilometrelik bir kayba uğradı.



Erime son yıllarda daha da hızlandı. son 10 yılda 431 metrelik kayıp oluştu. Bunun yarısı ise 2021'den beri yaşandı.



Bilim insanları önlem alınmazsa Avrupa'daki buzulların tamamen yok olacağı uyarısı yapıyor.



Hesaplamalara göre en geç 2100 yılında Alplerin zirvesindeki buzul tabakalarının tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.