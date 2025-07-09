Avrupa da orman yangınlarıyla boğuşuyor

Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Avrupa'nın bir çok noktasında orman yangınları çıktı.



Aşırı sıcaklar, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki bir milli parkta çıkan orman yangınını körükledi.



Alevler, son 24 saatte yaklaşık 8 bin hektar alanı küle çevirdi.



Yangınlardan en çok etkilenen bölge, Katalonya’nın Tarragona ilindeki iki köy oldu.



Şiddetli rüzgarların da etkisiyle alevler daha da yayıldı.



Bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları talimatı verildi.



Katalan hükümeti İspanyol ordusunun hızlı müdahale gücü olan Askeri Acil Müdahale Birimi’nden yardım talebinde bulundu.



YÜZLERCE EV TAHLİYE EDİLDİ



Fransa'nın güneyindeki Narbonne kentinde de bin 450 hektardan fazla alanı yok etti.



Yangın nedeniyle bir otoyol trafiğe kapatıldı. Bölge sakinleri de evlerinden tahliye edildi.



Yüzlerce itfaiyeci ve yangın söndürme uçakları, alevleri kontrol altına almak için uğraşıyor.



Orman yangınlarının şiddetli rüzgarın etkisiyle

büyümesi nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı da uçuşa kapatılmıştı.



HÜKÜMET "KRİZ DURUMU" İLAN ETTİ



Alevlere teslim olan bir başka adres de Kuzey Makedonya.



Yangın, başkent Üsküp'ten yaklaşık 40 dakika uzaklıkta bulunan Blace köyündeki ormanlık alanda çıktı.



Kuzey Makedonya polisi, bölgede araç trafiğini durdurdu ve sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.



Kuzey Makedonya hükümeti, orman yangınlarının artması nedeniyle ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan etti.