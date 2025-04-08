Avrupa, en sıcak mart ayını yaşadı

Geçen ay; Avrupa'da ölçümlerin başlandığı günden bu yana en sıcak Mart olarak kayıtlara geçti.



Açıklama Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim değişikliği servisinden geldi.



Avrupa'da Mart 2025'te ortalama sıcaklık 6,03 derece ölçüldü. Bu, 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,41 derece üzerine çıktı. Böylece geçen ay, Avrupa için en sıcak mart oldu.



En büyük sıcaklık değişimleri doğu Avrupa ve güneybatı Rusya'da kaydedilirken, İber Yarımadası'nda ortalamadan daha düşük sıcaklıklar hissedildi.



Yağışlar da Avrupa genelinde farklılık gösterdi.



birçok bölge "en kurak mart ayını" yaşarken, bazı bölgelerse son 47 yıldır rekor seviyedeki en yağışlı mart ayını yaşadı.



Mart 2025, dünya genelindeyse 14,06 derecelik ortalamayla küresel olarak ikinci en sıcak mart ayı oldu.



Mart 2025'te sıcaklık, 2024'ün rekor kırılan mart ayından 0,08 daha az ölçüldü.