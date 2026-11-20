Avrupa genelinde sendikalar ve aktivistler, artan yaşam maliyetleri ile silahlanma politikalarına karşı hükümetler üzerindeki baskıyı artırmak ve sınır ötesi dayanışma sergilemek amacıyla bugün ve hafta sonunda eş zamanlı sokak gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.

Pek çok Avrupa ülkesinde haftalardır süren protestoların ardından Fransa , İngiltere, Belçika, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'daki sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, bugün başlayıp hafta sonu boyunca devam edecek ortak mitinglerle eylemlerin dozunu yükseltmeyi hedefliyor.

Yüz binlerce kişiyi sokağa döken bu hareketleri yerel sorunlar tetiklese de eylemcileri hızla yükselen konut maliyetleri, kötüleşen eğitim şartları, yerinde sayan ücretler ve artan askeri harcamalar gibi kıta genelindeki ortak kaygılar birleştiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde beşinci yıla yaklaşıldığı bir süreçte organize edilen gösteriler, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da yapılacak seçimler öncesinde gerçekleştiriliyor.

Organizatörler arasında 2018 ve 2019 yıllarındaki sokak eylemleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini sarsan Sarı Yelekliler hareketi de yer alıyor.

Sendikalar ve barınma hakkı savunucuları; herkes için güvenceli barınma hakkından zenginlerin vergilendirilmesine ve yeniden silahlanma politikalarına son verilmesine kadar uzanan altı temel talep öne sürüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus tehdidi karşısında yeniden silahlanma arayışına girdiği bu dönemde eylemleri organize eden gruplar, silahlanmaya ayrılan fonların eğitime, gençlik politikalarına ve barınmaya harcanması gerektiğini savunuyor.

"BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Gençlerin öncülük ettiği koalisyon , 25'ten fazla ülkede gençlerin protestolara katılmasının beklendiğini açıkladı.

Öğrenci ve gençlerin yönettiği 50'yi aşkın gruptan oluşan koalisyon, "içinde yaşadığımız sistemin köklü biçimde dönüştürülmesi" çağrısı yaparak gençleri militarizme ve sosyal adaletsizliğe karşı sokağa davet etti ve "Onların savaşları için değil, kendi geleceğimiz için mücadele edin!" sloganını paylaştı.

İngiltere'nin güneybatısındaki Truro kentinde düzenlenecek gösteriye katılmayı planlayan 17 yaşındaki öğrenci Zennor Tyndale-Biscoe, AFP'ye verdiği demeçte, "Ülke genelinde gençlerin sesine alan açmak ve geleceğimiz adına sistemli, acil değişim ihtiyacımızı dile getirmek açısından gerçekten önemli bir etkinlik" değerlendirmesini yaptı.

Fransa'daki gençlik protestolarına da değinen Tyndale-Biscoe, "Gençlerin sesine ve yetişkinlerin dünyasında yaratacağı etkiye yürekten inanıyoruz" dedi.