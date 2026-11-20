Avrupa genelinde sendikalar ve gençler hayat pahalılığına karşı sokağa iniyor
20.11.2026 15:41
Avrupa'da sendikalar ve 25'ten fazla ülkeden gençler, hayat pahalılığı ve silahlanmaya karşı eş zamanlı gösteriler düzenliyor.
Avrupa genelinde sendikalar ve aktivistler, artan yaşam maliyetleri ile silahlanma politikalarına karşı hükümetler üzerindeki baskıyı artırmak ve sınır ötesi dayanışma sergilemek amacıyla bugün ve hafta sonunda eş zamanlı sokak gösterileri düzenlemeye hazırlanıyor.
Pek çok Avrupa ülkesinde haftalardır süren protestoların ardından Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'daki sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, bugün başlayıp hafta sonu boyunca devam edecek ortak mitinglerle eylemlerin dozunu yükseltmeyi hedefliyor.
Yüz binlerce kişiyi sokağa döken bu hareketleri yerel sorunlar tetiklese de eylemcileri hızla yükselen konut maliyetleri, kötüleşen eğitim şartları, yerinde sayan ücretler ve artan askeri harcamalar gibi kıta genelindeki ortak kaygılar birleştiriyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde beşinci yıla yaklaşıldığı bir süreçte organize edilen gösteriler, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da yapılacak seçimler öncesinde gerçekleştiriliyor.
Organizatörler arasında 2018 ve 2019 yıllarındaki sokak eylemleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini sarsan Sarı Yelekliler hareketi de yer alıyor.
Sendikalar ve barınma hakkı savunucuları; herkes için güvenceli barınma hakkından zenginlerin vergilendirilmesine ve yeniden silahlanma politikalarına son verilmesine kadar uzanan altı temel talep öne sürüyor.
Avrupa Birliği'nin (AB) Rus tehdidi karşısında yeniden silahlanma arayışına girdiği bu dönemde eylemleri organize eden gruplar, silahlanmaya ayrılan fonların eğitime, gençlik politikalarına ve barınmaya harcanması gerektiğini savunuyor.
"BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"
Gençlerin öncülük ettiği koalisyon , 25'ten fazla ülkede gençlerin protestolara katılmasının beklendiğini açıkladı.
Öğrenci ve gençlerin yönettiği 50'yi aşkın gruptan oluşan koalisyon, "içinde yaşadığımız sistemin köklü biçimde dönüştürülmesi" çağrısı yaparak gençleri militarizme ve sosyal adaletsizliğe karşı sokağa davet etti ve "Onların savaşları için değil, kendi geleceğimiz için mücadele edin!" sloganını paylaştı.
İngiltere'nin güneybatısındaki Truro kentinde düzenlenecek gösteriye katılmayı planlayan 17 yaşındaki öğrenci Zennor Tyndale-Biscoe, AFP'ye verdiği demeçte, "Ülke genelinde gençlerin sesine alan açmak ve geleceğimiz adına sistemli, acil değişim ihtiyacımızı dile getirmek açısından gerçekten önemli bir etkinlik" değerlendirmesini yaptı.
Fransa'daki gençlik protestolarına da değinen Tyndale-Biscoe, "Gençlerin sesine ve yetişkinlerin dünyasında yaratacağı etkiye yürekten inanıyoruz" dedi.
Gençlerin öncülük ettiği koalisyon, 25'ten fazla ülkede gençlerin protestolara katılmasının beklendiğini açıkladı.
ALMANYA'DA ZORUNLU ASKERLİK GENÇLERİ SOKAĞA ÇEKİYOR
Almanya'da ise zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilebileceğine dair endişeler, pek çok gencin protestolara katılmasına yol açtı.
Alman öğrenci ve protestocu Hannes Kramer, "Orduya ve orduyu destekleyen altyapıya görünüşte sınırsız miktarda para akıtılırken refah devleti tasfiye ediliyor" ifadelerini kullandı.
Almanya'da faaliyet gösteren "GenZ regelt" (Z kuşağı halleder) adlı kolektif, onlarca farklı şehirdeki eylemlerin yanı sıra başkent Berlin'deki protestolara 15 bin kişinin katılmasını beklediklerini duyurdu.
Organizatörler Portekiz, Hırvatistan ve İsviçre'nin de aralarında yer aldığı ülkelerde yüzlerce protesto ve grev düzenlenmesini beklediklerini söylese de katılımın hangi boyuta ulaşacağı henüz kestirilemiyor.
Fransa'daki protesto çağrıları, artan akaryakıt vergilerine karşı bir kampanya olarak başlayan ve sonrasında yaşam maliyetlerine yönelik geniş çaplı protestolara dönüşen Sarı Yelekliler hareketinin sekizinci yıldönümüne denk geliyor.
İtalya'daki gösteriler ulaşım, okul ve hastaneleri etkileyecek genel grevle aynı gün yapılırken, İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) bu protestoları "ülkenin değişim çağrısı" olarak nitelendirdi.
İspanya'da ise diktatör Francisco Franco'nun ölüm yıldönümüne rastlayan eylemlerde, akşam saatlerinde faşizm karşıtı mitingler yapılması planlanıyor.
İtalya'daki gösteriler ulaşım, okul ve hastaneleri etkileyecek genel grevle aynı gün yapılırken, İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) bu protestoları "ülkenin değişim çağrısı" olarak nitelendirdi.
FRANSA'DAKİ LİSE ABLUKALARI DİĞER ÜLKELERE DE YAYILDI
Avrupa ülkelerindeki protestolar , eylül ayı ortasında daha iyi eğitim koşulları talebiyle liselerini ablukaya almaya başlayan Fransız öğrencilerden ilham aldı.
Okullarda başlayan bu hareket; hızla artan fiyatlara, yetersiz kamu hizmetlerine ve polis şiddetine karşı ülke çapında bir kampanyayı ateşledi.
Gösterilerde polisin kullandığı silahlar nedeniyle bazı gençler görme yetisini veya ellerini kaybederken, binlerce kişi biber gazının ağır etkilerinden şikayet etti.
Fransa'daki süreç, Fransızcada abluka anlamına gelen "blocus" kelimesinin popüler bir etikete dönüştüğü Belçika, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de benzer öğrenci eylemlerini teşvik etti.
AFP'ye konuşan Fransız tarihçi Sylvain Boulouque, "Dünya genelinde gençlik hareketlerinin aynı anda ortaya çıktığını görüyoruz" tespitini paylaştı.
Boulouque, gösterilerin ortak noktasını "Bu gösterilerin neredeyse tamamını birleştiren unsur, kolluk kuvvetlerine ve siyasi otoritelere duyulan güvensizliktir" sözleriyle tanımladı.