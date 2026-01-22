Avrupa Grönland için acil toplandı. 27 ülkenin lideri Brüksel'de

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları ve ilave gümrük vergisi tehditlerinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

2026 yılının ilk AB Liderler Zirvesi, AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de başladı.

Gayriresmi ve akşam yemeği formatında yapılan toplantıya, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa başkanlık ediyor.



GRÖNLAND BAŞŞBAKANI: EGEMENLİĞİMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR



Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, birçok konuyu müzakere etmeye hazır olduklarını ancak egemenliklerinin "kırmızı çizgileri" olduğunu söyledi.

Grönland'ın Danimarka Krallığı, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya olan bağlılığını yineleyen Nielsen, "Her gece yaşadığınız yerin ele geçirileceğine dair tehditler almak durumu daha da zorlaştırıyor. Bir Grönlandlı olduğunuzu düşünün, medyada her gün birisinin özgürlüğünüzü elinizden almak istediğini görüyorsunuz." dedi.

Nielsen, Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Davos'taki görüşmesini de değerlendirerek, Rutte'nin Danimarka veya Grönland adına müzakere edemeyeceğini belirtti.

Trump'ın, Rutte ile görüşmesinin ardından Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarına dair yaptığı açıklamaya ilişkin Nielsen, söz konusu anlaşmanın içeriğini bilmediğini söyledi.

Nielsen, Arktik'teki güvenliğin korunabilmesi için NATO'nun bölgede daha fazla varlık göstermesini istediklerini aktararak, "Birçok şeyi müzakere etmeye hazırız ancak egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Toprak bütünlüğümüz ve sınırlarımız kesinlikle kimsenin geçmemesi gereken kırmızı bir çizgidir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland konusunda askeri seçeneğin gündemde olmadığına dair açıklamasını ise memnuniyetle karşıladıklarını belirten Nielsen, yine de Trump'ın devam eden söylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

Trump, Grönland'ın satın alınmasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergisi uygulanacağını, bu ülkeler için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10, 1 Haziran 2026'dan sonra ise yüzde 25 oranında vergi getirileceğini bildirmişti.

Trump, ayrıca Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu oranların geçerli olacağını açıklamıştı.

21 Ocak'ta ise Trump, Davos'ta yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini durdurduklarını duyurmuştu.

Buna rağmen, AB Konseyi, Grönland'a ilişkin tehdidi ele alacakları zirvenin gerçekleşeceğini duyurmuş, zirvede AB ülkelerinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılımının da ele alınacağını bildirmişti.