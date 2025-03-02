Avrupa harekete geçiyor: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'da ateşkes için devrede

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Washington'da yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlattı.



Starmer, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Trump ve Zelenski'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." dedi.



HEMEN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ



Starmer, kameralar karşısında tansiyonun yükseldiği bir tartışmayı kimsenin görmek istemediğini yineleyerek, o gün Trump ve Zelenski dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü de aktardı.



Görüşmelerdeki amacının taraflar arasında bir köprü vazifesi üstlenmek olduğuna işaret eden Starmer, "İngiltere, Fransa ve muhtemelen 1-2 ülkeyle birlikte, savaşı durduracak bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştık. Bu planı daha sonra ABD'yle de görüşeceğiz." diye konuştu.

"TRUMP DA SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR"



Trump-Zelenski tartışmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Starmer, Trump'ın da Ukrayna'da savaşı bitirme arzusunda olduğunu söyledi.



Keir Starmer, buna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında herkesin inandığını da belirterek, "Bu nedenle dün akşam bir adım attık ve savaşı bitirecek plan üzerinde çalışmaya başladık. Daha sonra ABD'yle görüşeceğimiz bu plan, kaldığımız yerden ileriye doğru atılacak önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"PUTİN'E GÜVENMEM, GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYORUM"



Başta Ukraynalılar olmak üzere kimsenin savaşın devamını arzulamadığını kaydeden Starmer, "Bu bizim ulusal çıkarlarımıza da uygun değil." ifadesini kullandı.



Starmer, herhangi bir anlaşma hakkında Zelenski'nin endişelerine de yer vererek, "Bozulacak bir anlaşma yapamazsınız. Başkan Zelenski'nin de endişesi bu. Zelenski, uyulacak bir anlaşma olması konusunda haklı. Bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşmanın korunması için gereken garantileri genişçe ele aldık." dedi.

"Putin'e güvenmem, bu yüzden güvenlik garantisi istiyorum." ifadesini kullanan Starmer, Putin'in "daha önce tekrar saldırıya geçtiğini kanıtladığını" dile getirdi.



İngiltere Başbakanı Starmer, "Birkaç ay veya yıl sonra bozulacak bir anlaşmanın hiçbir anlamı yok." açıklamasında bulundu.

"ABD VE AVRUPA İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"



Zelenski ve Trump'a barış anlaşmasının sağlanması konusunda güvendiğini dile getiren Starmer, son dönemdeki çelişkili söylemlerine rağmen Trump'ın "motivasyonunun kalıcı barış olduğuna inandığını" belirtti.



Starmer, ABD ve İngiltere arasındaki ilişkilere de değinerek, "ABD ile İngiltere arasındaki ilişki dünyanın herhangi iki ülkesi arasındaki en yakın ilişkidir; savunmamız, güvenliğimiz, istihbaratımız dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir şekilde birbirine bağlıdır." diye konuştu.



Son dönemde ABD-İngiltere ilişkileri bağlamında kamuoyunda bir "endişenin" olduğunu kabul eden Starmer, birçok kişinin kendisine "Avrupa veya ABD arasında bir seçim yapması gerektiğini" söylediğini kaydetti.



AVRUPA ÜLKELERİNDEN OLUŞAN KOALİSYON



Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında "istekli" olan Avrupa ülkelerinden oluşacak bir koalisyonun kurulma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çeken Starmer, Fransa ve İngiltere'nin bu konuda adım atmaya oldukça arzulu olduğunu aktardı.



Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte koalisyonun oluşturulması planı üzerine çalışacaklarını ve daha sonra bu konuyu ABD ile görüşeceklerini ifade etti.