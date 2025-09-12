Avrupa hastanelerinde alarm: "Enfekte ettiğini öldüren virüs"

Avrupa genelinde hastaneleri etkisi altına alan ölümcül ve ilaçlara dirençli mantar enfeksiyonu Candidozyma auris (C.auris) için sağlık yetkilileri acil uyarı yayımladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “insanlık için ciddi bir tehdit” olarak tanımladığı bu mantar, mevcut az sayıdaki antifungal ilaca hızla direnç kazanıyor.

VAKALAR HIZLA ARTIYOR

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi’nin (ECDC) yeni raporuna göre, 2013–2023 yılları arasında 4 binden fazla kişi enfeksiyona yakalandı.

Sadece 2023 yılında bildirilen bin 346 vaka, bir önceki yıla kıyasla yüzde 67 artışa işaret ediyor. Enfeksiyona yakalananların yaklaşık yüzde 60’ı 90 gün içinde hayatını kaybediyor.

HASTANELER YAYILMA NOKTASI

C.auris genellikle yoğun bakım ve sağlık tesislerinde, kritik hastaları etkiliyor. Kan, beyin, omurilik, kemik, kulak, solunum ve idrar yollarında ağır enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Hastane yüzeylerinde ve insan derisinde uzun süre hayatta kalabilen mantar, İngiltere’de yapılan taramalarda tıbbi ekipman, radyatör, pencere kenarları ve lavabolarda tespit edildi.

AVRUPA'DA YAYILIM

Son 10 yılda en az 18 ülkede vakalar görüldü. En yüksek sayılar İspanya, Yunanistan, İtalya, Romanya ve Almanya’da kaydedilirken, son dönemde Kıbrıs ve Fransa’da da salgınlar rapor edildi.

2016’da İspanya’daki ilk salgının ardından Londra’daki Royal Brompton Hastanesi yoğun bakım ünitesini kapatmak zorunda kalmış, üç hasta ölmüş, 50’den fazlası enfekte olmuştu.

Tahminlere göre, 2050 yılına gelindiğinde her yıl 10 milyon insan ilaçlara dirençli enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybedecek. İngiltere’de ise tüm C.auris vakalarının sağlık otoritelerine bildirilmesi artık zorunlu hale getirildi.

