Avrupa havalimanlarında siber kaos: Brüksel, Berlin, Heathrow'da uçuşlar gecikti

Avrupa'da birçok havalimanında siber saldırı nedeniyle aksamalar meydana geldi. Bazı uçuşlarda rötar yaşanabileceği belirtildi.

Check-In hizmetini sağlayan şirket, havalimanlarındaki yazılımlara siber saldırı olduğunu duyurdu.

Havalimanları Manuel Check-In operasyonlarına yöneldi. Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, uçuşların gecikebileceği veya iptal edilebileceği belirtildi. Berlin Havalimanı da benzer bir duyuru yaptı. Saldırının kim tarafından düzenlendiği ise açıklanmadı.

Açıklamada, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığı, mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlanacağı kaydedildi.

Avrupa havalimanları tarihinde bu tür aksamalar ilk kez yaşanmıyor:

Daha önceki yıllarda da benzer şekilde bir merkezi sistem sağlayıcısını hedef alan saldırılar, birden fazla havalimanındaki uçuş bilgi ekranlarının, bagaj takip ve check-in sistemlerinin çökmesine yol açmış, bu da uzun süreli kaos ve gecikmelere neden olmuştu.