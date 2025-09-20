Avrupa havalimanlarında siber kaos: Brüksel, Berlin, Heathrow'da iptaller yaşandı

Avrupa'da birçok havalimanında siber saldırı nedeniyle aksamalar meydana geldi. Bazı uçuşlarda rötar ve iptaller yaşandı.

Nedeniyse, check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısını hedef alan siber saldırıydı.



Siber saldırı nedeniyle Avrupa’nın en yoğun havaalanı olan Londra'daki Heathrow’da uçuşlar gecikmeli gerçekleşti. Bazıları da iptal edildi.



Berlin, Brüksel ve İrlanda'daki havaalanlarında da uzun kuyruklar oluştu.

Havaalanlarında sadece manuel olarak check-in ve biniş işlemleri yapılabildi.



Bu nedenle operasyonlar aksarken yüzlerce uçuş iptal edildi.



Yolculara, havaalanlarına gitmeden önce havayollarıyla seyahatlerini doğrulamaları tavsiye edildi.



Avrupa havalimanları tarihinde bu tür aksamalar ilk kez yaşanmıyor:

Daha önceki yıllarda da benzer şekilde bir merkezi sistem sağlayıcısını hedef alan saldırılar, birden fazla havalimanındaki uçuş bilgi ekranlarının, bagaj takip ve check-in sistemlerinin çökmesine yol açmış, bu da uzun süreli kaos ve gecikmelere neden olmuştu.