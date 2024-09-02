Avrupa havalimanlarında sıvı sınırlaması geri döndü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun kararı uyarınca bütün Avrupa havalimanlarında, el bagajlarında taşınabilecek sıvı miktarı yeniden 100 mililitre (ml) ile sınırlandı.



Yeni uygulama kapsamında 1 Eylül pazar gününden itibaren AB ülkeleri ile İngiltere’deki havalimanlarında artık 100 ml’den fazla su, meşrubat, parfüm gibi sıvı içeren ambalajlar ile uçağa binilemeyecek.



Geçici bir uygulama olduğu bekletilen sıvı madde kısıtlamasının ne kadar süreceği açıklanmadı.



Başta Amsterdam ve Roma olmak üzere Avrupa’daki birçok büyük havalimanında 2019 yılından bu yana yarım litrelik içme suyu, bir şişe kontakt lens solüsyonunu veya büyük bir şişe parfüm gibi sıvı ürünleri el bagajında taşımak mümkündü.



TARAYICILARIN GÜVENİLİRLİĞİ ŞÜPHELİ



BT X ışını teknolojisini kullanarak sıvı patlayıcıları tespit eden ve “C3 tarayıcı” olarak bilinen modern güvenlik cihazları nedeniyle, el bagajlarında sıvı miktarına sınırlama uygulanmıyordu.



Ancak temmuz ayında AB Komisyonu, “son nesil C3 tarayıcılarda yaşanan bazı teknik sorunlar” nedeniyle, önlem amaçlı olarak el bagajlarında sıvı sınırlamasının yeniden uygulanmasına karar verdi.



Havaalanlarındaki tarayıcıların, 330 ml’den fazla olan kapların kontrolü konusunda yeterince güvenli olmadığı belirlendi.



Brüksel yönetimi, mayıs ayında Avrupa sivil havacılık otoritelerini bu konuda bilgilendirdi.



Cihazların yazılımı kontrol edilerek, her türlü sıvı ambalajın kontrolünün şüpheye yer bırakamayacak şekilde yapılması sağlanacak. Avrupa havalimanlarında bir süre C3 tarayıcıları yerine, sıvı patlayıcıların belirlenmesinde etkili olmayan, X-Ray cihazları kullanılacak.



Bu nedenle havalimanı kontrolleri sırasında, el bagajındaki 100 ml’den fazla olan su, meşrubat, şampuan, sıvı sabun, krem, deodorant, parfüm, güneş kremi, mayonez, hardal ve fıstık ezmesi gibi maddelerin geçişine izin verilemeyecek.



100 ML'DEN AZ SIVI TAŞIMAK HALA MÜMKÜN



Yolcular, 100 ml ve altında sıvı içeren kutuları, açılıp kapanabilir şeffaf plastik poşetlere koyarak güvenlik kontrolünden geçebilecek.



Bebek maması ve ilaçlar, tıbbi sertifikası bulunan diyet mamaları da el bagajında taşınabilecek.

11 EYLÜL'DEN SONRA GÜNDEME GELDİ



Havalimanlarında bagajlarındaki 100 ml sınırlaması, 11 Eylül 2001’de ABD’de yaşanan saldırıların ardından gündeme gelmişti.



Teröristlerin uçağa sıvı patlayıcı getirmesini önlemek amacıyla 2006 yılından itibaren bütün havalimanlarında el bagajlarındaki sıvı madde miktarı 100 ml ile sınırlanmıştı.



Sıvı patlayıcıları tespit edebilen C3 tarayıcıların kullanılmaya başlanmasının ardından, 2019 yılından itibaren birçok havalimanında bu kural esnetilmişti.