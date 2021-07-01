Avrupa İlaç Ajansı: İki doz aşı Delta varyantına karşı etkili

Avrupa’da Delta varyantı her geçen gün yayılırken AB ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşıların varyanta karşı etkili olup olmadığına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, AB tarafından onaylanmış iki doz Covid-19 aşısının Delta varyantına karşı koruma sağladığı belirtildi.

AB’DE ONAYLANAN DÖRT AŞI

AB'de onaylı Covid-19 aşılardan Pfizer - BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının iki dozunun sadece Delta varyantına karşı değil, tespit edilen bütün varyantlara karşı etkili olduğu aktarıldı.

EMA Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, "Kanıtlardan ortaya çıkan veriler, iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.

HAMİLELER İÇİN GÜVENLİK ENDİŞESİ YOK

Hamile kadınların corona virüs aşısı olup olamayacağına dair açıklamada bulunan Cavaleri, hamile kadınlarda Covid-19 aşılarının kullanımına ilişkin şu ana kadarki verilerin herhangi bir güvenlik endişesine işaret etmediğini söyledi.

Cavaleri, Pfizer-BioNTech corona virüs aşısı sonrası kalp pıhtılaşması sorunlarının güvenlik komitesi tarafından incelendiğini de sözlerine ekledi.